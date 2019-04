Skautský vedoucí, který zneužil 39 dětí, chce z vězení. Soud počká na posudek

Muži chlapce podle původní obžaloby získávali přes internet, kde je na sociálních sítích lákali na falešné profily dívek. Chlapcům například poslali fotografie nahých dívek a na oplátku vyžadovali jejich snímky, později i videa zachycující masturbaci. Když kompromitující záznamy získali, začali své oběti - stále pod falešným dívčím profilem - vydírat výhrůžkami, že materiály zveřejní, pokud nedodají videozáznam zachycující jejich sexuální praktiky s dalšími muži.

Pak chlapce kontaktovali pod pravými jmény s tím, že je dívka vydírá také a ať požadovaný záznam pořídí společně. Znásilnění se podle spisu dopustili na několika chlapcích, některé oběti zneužívali opakovaně.

Preventivní projekt portálu Seznam.cz přibližoval hrozby navazování kontaktu v kyberprostoru. Mertl v jednom z dílů z roku 2015 popisuje, jak chlapce získávali a co vše se dělo poté. V závěru zdůvodnil, proč do projektu šel. Uvedl, že si po zhlédnutí prvních dvou dílů uvědomil, že něco takového také páchal. "Něco odporného, něco, co by mělo ostatní varovat, aby nikomu na internetu nevěřili," uvedl v dokumentu Mertl.

Dnes u soudu řekl, že ten dokument je jeho hrozné zrcadlo, které ukazuje "co je za zrůdu". "Je s tím těžké žít, proklínám se za to. Cítím zármutek, lítost. To, co si (zneužití chlapci) prožili díky mě, to jsem nikdy neměl dělat. Měl jsem je nechat vyrůst v klidu a bezpečí, ne je do něčeho nutit," řekl Mertl. Doplnil, že to dělali ve dvojici, měli klapky na očích a podlehli sexuální touze. "Mysleli jsme, že jsme mistři světa, neviděli jsme ty následky, co to může způsobit," uvedl.

Soudkyně Lenka Šebestová veřejné zasedání odročila na neurčito. Chce nechat vypracovat znalecký posudek z oboru psychologie zaměřený na možnosti resocializace odsouzeného.

Ústecký krajský soud oba muže v roce 2013 poslal na 10 let do vězení, o rok později trest potvrdil i odvolací Vrchní soud v Praze. V platnosti zůstal také verdikt o desetiletém zákazu práce s dětmi a mládeží a nařízená ambulantní sexuologická léčba. Do vězení šli za trestné činy znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, ohrožování výchovy dítěte, ale také pro výrobu dětské pornografie a dalších skutků. Mertl je ve výkonu trestu v Kuřimi na Brněnsku, proto jeho žádost posuzuje soud pro brněnský venkov.