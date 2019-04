NSS řeší kárnou žalobu na státního zástupce Karabce. Bradáčové došla trpělivost

Soud odročil jednání na druhou půli května nebo červen za účelem doplnění dokazování a výslech dalších svědků. Chce vidět také Karabcův osobní spis.

Karabec v minulosti dělal náměstka předchůdci Bradáčové Vlastimilu Rampulovi, který ho dnes u soudu zastupuje. Bradáčová podala k soudu dva návrhy, soud je spojil do jednoho jednání.

Podle jednoho z návrhů měl Karabec v pracovní době vyřizovat osobní věci v případech, jež nesouvisely s jeho prací, a vytvořit několik konceptů podání v právních věcech. V zaměstnání si tiskl dokumenty a také neoprávněně lustroval různé lidi. Bradáčová dnes u soudu přečetla 15 takových skutků. Rampula však u prvních 11 podal námitku z důvodu promlčení, protože se staly v delším časovém odstupu než dva roky od podání kárné žaloby. Soud námitku posoudí na konci řízení.

V druhém návrhu se měl Karabec snažit ovlivnit státního zástupce Michala Hanycha v případu, kdy zastupitelé v Praze 11 nepodpořili výstavbu bytového komplexu. V případu bylo podané trestní oznámení s tím, že městské části vznikla škoda v milionech korun. Policie ale případ odložila, protože v něm nebylo shledáno podezření z trestného činu. Podle Bradáčové se Karabec snažil státního zástupce Hanycha přesvědčit k vydání pokynu policii o zahájení úkonů trestního řízení, přičemž pokud ho nevydá, bude mu to uloženo vrchním státním zastupitelstvím. Hanych dnes u soudu vypověděl, že se s ním Karabec několikrát spojil a doporučoval mu, aby byly zahájené úkony trestního řízení. Hanych proto věc oznámil nadřízeným.

Karabec dnes u soudu řekl, že ohledně osobních věcí například pomáhal blízké příbuzné, která je nemocná a čelila exekucím. V dalších případech pomáhal dalším známým. Odmítl však, že by se v pracovní době věnoval osobním věcem hodiny, jak tvrdila Bradáčová. Podle něj to byly minuty potřebné k tisku, případy řešil nárazově a ve volném čase. Navíc koncepty podle něj připravovali i jiní advokáti. Finanční prospěch z pomoci neměl, vypověděl u soudu on i advokáti jako svědci.

Karabec také odmítl, že by ovlivňoval Hanycha. "Nelze vydávat pokyn bez znalosti spisu. Já jsem neznal ani spis, ani orgán, nemohl bych vydávat žádný pokyn," řekl Karabec. Podle něj se ho dotyčný snaží poškodit v rámci svého profesního postupu. Karabec také připomněl, že se ho snažili poškodit už v minulosti kauzou takzvané černé vdovy. V ní údajně Karabec ještě z pozice náměstka chystal útok na Bradáčovou jako Rampulova nástupce. Nikdy se to nepotvrdilo.

Karabec byl dříve náměstkem Rampuly, po nástupu Bradáčové na postu sice ještě chvíli byl, ale poté se stal řadovým žalobcem vrchního státního zastupitelství.