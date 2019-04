Čechům hrozí kvůli Notre-Dame vězení? Za to, co píší na internetu, mohou dostat dva roky

Vyšetřování příčin požáru katedrály Notre-Dame může trvat měsíce. Existují ale lidé, kteří mají už nyní jasno. Za vše podle nich mohou muslimové. Někteří diskutující na sociálních sítích zašli ještě dál a tvrdí, že jde o pomstu křesťanům za útok na mešitu v novozélandském Christchurch.

Do karet jim nahrává i to, že k nehodě došlo před Velikonocemi. To se podle některých příznivcům islámu hodí. "To si jen mírumilovní čmoudi dělají místo na mešitu," tvrdí například jeden komentář. "Myslím si, že to byl cílený útok," uvedl další.

Poslanec Lubomír Volný na sociální síti dokonce sdílel fotografie a videa, kde se muslimové údajně požáru smějí. "Tento požár nepovažuji a nikdy nebudu považovat za nic jiného, než plánovaný útok těch, kteří již stovky let nenávidí evropskou svobodu, demokracii i křesťanství," připsal k tomu.

Podobné neopodstatněné útoky ale mohou být vyhodnocení jako nenávistné a rasistické či jako šíření pomluv. Za to hrozí podle zákoníku až dva roky vězení.

Sama policie už po útoku v Christchurch uvedla, že má metody a prostředky, jak internetové diskuze sledovat. Policejní prezident Jan Švejdar tehdy zdůraznil, že policie nebude tolerovat žádné projevy souhlasu s terorismem, extremismem nebo podněcování nenávisti.

"Máme celou řadu nástrojů, jak pachatele tohoto druhu trestné činnosti odhalovat. Zmíněným aktivitám věnujeme zvýšenou pozornost a každý zjištěný skutek bude důsledně prošetřen," napsal tehdy na twitteru.

Policie už stíhá autory některých nenávistných komentářů na internetu. Například za výroky, které se na podzim 2017 objevily na sociálních sítích pod fotografií žáků první třídy z teplické základní školy, policisté obvinili tři lidi.