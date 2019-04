Dítě dělilo od smrti jen pár minut. Obviněná matka psychózou netrpěla, shodli se znalci

Mladá žena odložila své dítě loni 19. února u opuštěné budovy v Čiklově ulici v Praze 4 a odešla. Dítě spalo, nevydávalo žádné zvuky a leželo na odlehlém místě. Vzhledem k tomu, že teplota byla pouze těsně nad nulou, vydržel by novorozenec naživu podle znalce pouze několik desítek minut. "Ke smrti nedošlo jen díky náhodě a štěstí," prohlásila státní zástupkyně.

Nezraněného kojence totiž nalezl podnikatel Filip Slovák, který ho vzal domů a zavolal záchrannou službu. Matce dítěte hrozí v případě odsouzení až dvacetileté vězení nebo výjimečný trest.

Žena původem z Vietnamu znalcům řekla, že měla dítě s dlouholetým partnerem, který ho ale nechtěl. Nemohla kojit a měla deprese. Nechtěla syna nechat u své matky, protože se s ní neustále hádala. Vypověděla, že v den události vzala novorozence na procházku. Nemohla ho ale pořádně obléct, protože nechala jeho oblečení zamčené v autě. Až při procházce ji prý napadlo, že dítě položí na zem a odejde. Myslela si, že ho někdo najde. Jednomu ze znalců pak sdělila, že v mobilním telefonu hledala adresy babyboxů, žádné však nenašla. Nyní je jí toho, co udělala, líto. Syn je pro ni velmi důležitý a chtěla by ho zpět.

"Nebylo to impulzivní, zkratkovité jednání," prohlásil ale znalec z oboru psychologie Jiří Klos. Podle něj musela žena svůj skutek alespoň chvíli zvažovat. Má také dostatečný intelekt na to, aby pochopila, že novorozené dítě opuštěné v zimě venku zemře. Psychiatr Vlastimil Tichý dodal, že žena netrpěla duševní poruchou. Neměla ani deprese, pouze velmi sníženou náladu.

Žena den po činu odjela do Německa, kde si podle svých slov dělala kurz manikérky. Také tam měla přítele a chtěla se dostat do lepšího psychického stavu. Po několika měsících ji zadržela policie. Protože podle předsedkyně senátu Hany Hrnčířové hrozí, že by chtěla obžalovaná matka znovu uprchnout do sousední země nebo do rodného Vietnamu, nevyhověla dnes její žádosti o propuštění z vazby.

Podnikatel Slovák dostal za záchranu dítěte ocenění. Nalezeného chlapce převzaly do péče pracovnice sociálně-právní ochrany dítěte, o svěření do péče požádala jeho babička.