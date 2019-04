Poplatek za ubytování možná poroste víc. Novela má postihnout i Airbnb

Ubytovací poplatek se podle novely sloučí s rekreačním a lázeňským. Maximální sazba poplatku by činila od příštího roku 21 korun za osobu a den, tedy prakticky jako nyní. O rok později by ale mohla vzrůst až na 50 korun za den. Obce by mohly zavést nižší poplatek.

Rozpočtový výbor chce, aby maximální sazba vzrostla už od příštího roku na 100 korun. Poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský navrhl dokonce 150 korun, případně by obce mohly sazbu, jak ji navrhuje vláda, násobit koeficienty, podobně jako tomu je u daně z nemovitých věcí. Proti takovým návrhům se postavil předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura, podle kterého opomíjejí zájmy hostů i ubytovatelů.

Poslanci Patrik Nacher (ANO) a Jakub Michálek (Piráti) navrhli, aby poplatky mohl odvádět zprostředkovatel pobytu a platby za něj, tedy digitální platforma, ne provozovatel ubytovací nemovitosti. Podmínkou by bylo, že by o tom rozhodlo na návrh konkrétní obce ministerstvo financí. Michálek uvedl, že řada ubytovatelů v soukromí poplatek nehradí a Praha přichází odhadem o 120 milionů korun ročně.

Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, který činí šest korun na lůžko a den. Lázeňský a rekreační poplatek je 15 korun na osobu a den. Oba poplatky, tedy z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňský, mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem.

Novému poplatku by podléhal podle předlohy krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Ondřej Veselý (ČSSD) chce zachovat poplatek z ubytoven. Při dlouhodobém pobytu by činil podle jeho návrhu až šest korun za osobu a den, od roku 2021 až deset korun. Zároveň by se ale nevztahoval na studentské ubytovny a koleje. Pirátka Lenka Kozlová zase prosazuje poplatkové osvobození hostů, kteří přijíždějí na malé sportovní, kulturní a společenské akce s návštěvností do 150 lidí.

Cílem předlohy je podle ministerstva financí to, aby nebyli zvýhodňováni vůči hotelům nebo penzionům právě lidé podnikající prostřednictvím ubytovacích platforem typu Airbnb. Vedle Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals nebo Vrbo.

Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda jde o pobyt v lázeňských místech nebo v místech velkého turistického ruchu. Poplatek si může každá obec nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální sazby. Novela také mění nastavení poplatků za psa nebo ze vstupného.