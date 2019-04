V Česku bylo letos zadrženo 1372 nelegálních migrantů, roste počet transitů

Zatímco loni v říjnu až prosinci zajistila policie 37 lidí, letos od ledna do konce března 59. Byli to převážně uprchlíci z Iráku, Afghánistánu, Sýrie a Jemenu. Vyplývá to ze čtvrtletní zprávy o migraci ministerstva vnitra.

Počet lidí, které policie ročně zadrží, protože neoprávněně pobývají v ČR, se pohybuje kolem 5000. Výjimkou je rok 2015, kdy počet zadržených migrantů přesáhl 8500. V době vrcholící migrační krize se na výrazném zvýšení celkového čísla ve značné míře podíleli uprchlíci, kteří přes Česko procházeli do jiných zemí Evropské unie.

"Na nelegální migraci se podíleli státní příslušníci 78 států, z toho nejvíce občané Ukrajiny," uvedlo ministerstvo. Ukrajinců v prvních třech měsících letošního roku zadržela policie 406, následovalo 188 lidí pocházejících z Moldavska, 101 Vietnamců a 63 Rusů.

Ke konci února bylo v Česku registrováno přes 566.000 cizinců. Téměř 300.000 z nich mělo trvalý pobyt. Nejvíce bylo Ukrajinců a Slováků.