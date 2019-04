Herec David Matásek si posvítil na Zemena, Babiše, a pak na všechny Čechy

„Na dnešní době mi nejvíc vadí asi ta bezskrupulóznost, fakt, že jeden den tvrdím něco, druhý den to popřu, do toho vyvlastňování, zlodějiny, to není hezký příklad pro lidi,“ řekl herec David Matásek na adresu dvou nejvyšších ústavních činitelů v rozhovoru, který byl paradoxně zveřejněn v den, kdy policie navrhla premiéra Babiše obžalovat v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo.

Podle Matáska během loňské druhé prezidentské volby selhaly elity. „Buldozer jede dál, i když jen na tři válce. Spoustě lidí to vyhovuje, Miloše Zemana potřebují pro svoje rejdy,“ myslí si umělec, který se kromě herectví věnoval i hudbě, hrál v kapele Orlík. Ta vznikla rok před sametovou revolucí, o níž má Matásek s odstupem času také jasno.

Andrej Babiš a Miloš Zeman. | foto: Mikuláš Křepelka / EuroZprávy.cz / INCORP images

„Rok 1989 byl připravený, to se vědělo, že je to neudržitelné. Někteří lidé na to byli připravení velmi dobře. Proto když se cinkalo klíči, našli se tací, kteří už cinkali něčím jiným, protože věděli víc,“ konstatuje herec, který v dobách minulého režimu vyrůstal.

Moderátor Pavel Štrunc jej však konfrontoval s tím, že v 80. letech hrál v několika úspěšných filmových komedií. „Bylo to živobytí jako každé jiné. Nějak jsem se živit musel, no, nebyl jsem žádný disident,“ přiznává Matásek.

Herec se s dnešní dobou celkově těžko vyrovnává, vadí mu i jiné věci. Třeba fakt, že jsme se obklopili „hyperkorektností“. „Pořady jako Česká soda jsou teď naprosto vyloučené, i když bych byl rád, kdyby se třeba někdy vrátily,“ připomněl satirický pořad z devadesátých let, kterému vévodil kolega Petr Čtvrtníček

Dnešní česká společnost je podle jeho názoru mnohem víc upjatá. „Jestli se humor někoho dotýká? To přece jinak nejde, vždycky se bude něčeho nebo někoho dotýkat,“ dodal Matásek s tím, že se snaží obklopovat takovými lidmi, kterým to nevadí.