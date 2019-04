Eurovolby mohou překopat českou Sněmovnu, rozhodne se o 12 poslancích

České poslance zařadilo na evropské kandidátky šest z devíti sněmovních stran, výjimkami jsou ČSSD, TOP 09 a hnutí STAN. Nejvíce členů dolní komory, konkrétně tři, se ucházejí o mandát europoslance za vládní hnutí ANO.

Po dvou poslancích figuruje na kandidátkách Pirátů a KSČM, po jednom na listinách ODS, SPD a KDU-ČSL. Navíc dva odpadlíci z hnutí SPD Lubomír Volný a Marian Bojko se snaží o působení v Evropském parlamentu na kandidátce Alternativy pro Českou republiku.

