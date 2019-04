Šlehání pomlázkou? Třetina Češek se to užívá, podle cizinců jde o barbarství

Tradici, kdy muži šlehají ženy pomlázkou, si užívá a ráda se nechá vyšlehat necelá třetina žen. Naopak třem pětinám není tato tradice příjemná, ale "přežijí to". Necelá desetina žen pak na sebe nenechá sáhnout. Naopak muže šlehání pomlázkou baví, že je to "fajn tradice" míní 57 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti Behavio, kterého se zúčastnilo 245 mužů a 255 žen. Pomlázka symbolizuje mládí, svěžest a zdraví, které má děvčatům a ženám při šlehání předávat. Pro mnohé, zvláště cizince, je ale tento zvyk nepochopitelný, považují ho za machistický a barbarský.