Tohle smrdí, nejsme slepí! Před jmenováním Benešové se bude konat velká demonstrace

„Nejsme slepí!“ vzkazují aktivisté ze skupiny Milion chvilek pro demokracii, kteří chystají na 29. dubna velký protest. Poukazují na to, že policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše, který obvinění odmítl se slovy, že je to účelový komplot. „Nechal vyměnit ministra spravedlnosti, pod nějž spadají státní zástupci a soudci, kteří rozhodnou o premiérově vině či nevině,“ připomíná skupina.

„Tohle smrdí největším zásahem do justiční moci od listopadu 1989. Tady už nejde jen o Čapí hnízdo. Tady jde o přežití právního státu. My občané však nejsme slepí. Nechceme, aby se premiér vyhnul spravedlivému soudu a aby prezident tahal z pozadí za nitky v justici. Nechceme Benešovou ministryní spravedlnosti. Nechceme ovládnutí justice premiérem a Hradem!“ uvádí aktivisté v pozvánce na demonstraci.

Ta se bude konat v pondělí 29. 4., tedy den před jmenováním Marie Benešové ministryní spravedlnosti. Pochod v Praze začne v 17:30 na Hradčanském náměstí a vyvrcholí v 19:00 hodinovou demonstrací na Staroměstském náměstí. Zájem o akci projevily na facebooku tisíce lidí.

Podle aktivistů je Benešová jakožto ministryně nepřijatelná například proto, že jde o zcela zřejmou nominantku Miloše Zemana, který se snažil otevřeně ovlivňovat rozhodnutí některých soudců. „Pokud by měl prezident ve vládě vlastní ministryni, došlo by k jasnému porušení principu dělby a rovnováhy státních mocí,“ tvrdí skupina Milion chvilek pro demokracii.

Navíc je prý Benešová spojenkyně premiéra Andreje Babiše. „Nejenže tvrdí, že si v České republice lze objednat trestní stíhání (což nijak veřejně nedoložila), ale navíc zpochybňovala zákon snažící se zabránit nepřípustnému střetu zájmů premiéra Babiše,“ tvrdí aktivisté, kteří zdůrazňují, že Benešová by získala kontrolu nejen nad kauzou Čapí hnízdo, ale i nad vyšetřováním údajných manipulací zakázek v Lánech. Navíc by mohla kdykoliv odvolat nejvyššího státního zástupce.

„Probíhá snaha o účelové ovládnutí ministerstva spravedlnosti kandidátkou, která může kdykoliv prosazovat vliv Hradu a premiéra, což ostatně činila i v minulosti (například návrhem změny trestního zákona o právní odpovědnosti firem). To by znamenalo zásadní poškození nezávislosti justice, které by se mohlo stát v případě personálních zemětřesení v soustavě státního zastupitelství, popřípadě jmenováním „těch správných soudců“ fatálním,“ uvádí organizátoři protestu.