Rozmach veganství v Česku? Motivací není jen ohleduplnost ke zvířatům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bezmasou stravu preferuje pět procent Čechů, další čtyři procenta jedí maso pouze příležitostně. Alternativním způsobům stravování jsou nejvíce otevření v Česku i ve světě mladí lidé, stravu s vyloučením masa mezi Čechy od 18 do 34 let preferuje deset procent. Mnoho lidí spojuje veganství s ekologií a zodpovědným přístupem k planetě. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, jehož výsledky představila Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR).