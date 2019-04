Jihočeští hasiči hlásí extrém: Devět požárů lesa za jeden den

Hasiči zasahovali 21. dubna u požárů u Českého Rudolce, a to dvakrát, u Vitějovic, Výrova, Dačic, Horní Stropnice nebo u obce Branice.

"Dalo by se říct, že to všechno souvisí se suchem. Abychom měli devět takových požárů, z toho dva druhého stupně, je neobvyklé, to nebývá," řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Hasiči požár dostali pod kontrolu v 4:55 hodin, o hodinu později velitel zásahu hlásil úplnou likvidaci požáru. https://t.co/N8SJq0JdCe — POŽÁRY.cz (@pozarycz) 22. dubna 2019

Celé odpoledne likvidovali hasiči požár lesa u obce Ktiš, části obce Smědeč. Hořel asi hektar. Požár hasilo sedm jednotek se sedmi cisternami. Operační středisko vyhlásilo vzhledem k rozsahu požáru a množství techniky druhý stupeň požárního poplachu, stejně jako při požáru lesa u Plané nad Lužnicí. Tam byli hasiči s devíti cisternami, hořelo na ploše 200 krát 150 metrů.