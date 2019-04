Jaké tresty padnou v jízdenkové kauze? Dvořák z DPP se v závěrečné řeči rázně hájil

Obžaloba zahrnuje tři různé zakázky DPP - nejznámější z nich je tisk jízdenek papírnou Neograph, odkud údajně putovaly peníze k lobbistovi Ivu Rittigovi přes karibskou firmu Cokeville Assets. Další se týkají zajištění prodeje jízdenek firmou Cross Point a elektronické jízdenky od firmy Crowsnest. Dvořák, který vedl dopravní podnik v letech 2007 až 2011, údajně všechny tyto zakázky záměrně zmanipuloval a podle obžaloby k němu putovala část vyvedených peněz.

Manažer dnes u pražského městského soudu vinu odmítl. V souvislosti s kauzou zkritizoval státního zástupce Adama Borgulu a zpochybnil motivaci a nezaujatost Nadačního fondu proti korupci (NFPK), který upozornil na případ údajně předražených jízdenek od Neographu.

Borgula podle Dvořáka zničil profesní i rodinné životy obviněných. "Osm let skákal a šlapal po lidech, i když už měl v ruce dokumenty, které ukazovaly, že šlo spíše o politický a mocenský boj, než o trestní skutek," konstatoval manažer.

Dvořák dále podotkl, že se dříve znal a stýkal se současným členem správní rady NFPK Karlem Randákem. Zprostředkovával mu prý schůzky s lobbisty, mimo jiné s podnikatelem Romanem Janouškem, když se Randák snažil udržet v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace. "Když se to nepodařilo, začal pan Randák svou životní vendetu proti všem, kdo byli spojeni s ODS. Není náhodou, že protikorupční fond má sídlo v domě mé exmanželky," řekl Dvořák.

Obžalobě čelí celkem 17 lidí. Proti vzneseným obviněním se dnes ohradil i někdejší ekonomický náměstek DPP Ivo Štika, podle nějž bylo cílem celé kauzy dostat před soud Rittiga a odsoudit ho. "S panem Rittigem mám společného pouze to, že se jmenuje stejným křestním jménem a že se chodím léčit do stejného zdravotnického zařízení jako jeho otec," poznamenal ekonom. "Ani s vynaložením veškerých intelektuálních schopností jsem nedokázal pochopit, co mi státní zástupce klade za vinu. (...) Nevzal bych zpátky žádnou akci ani čin, který jsem v dopravním podniku učinil," dodal.