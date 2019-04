Pád vrtulníku u Dobříše stále není vyřešen, policie by měla znát škodu do měsíce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policie by měla do měsíce zjistit výši škody a rozsah poškození na vrtulníku, který loni v prosinci havaroval ve Staré Huti u Dobříše na Příbramsku. Na začátku dubna byl vrtulník převezen k výrobci do Německa, kde se podrobí důkladné prohlídce, řekla dnes ČTK mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová.