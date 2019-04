Otec o nelegálních obchodech s lihem nevěděl, tvrdí Radek Březina

Radek Březina uvedl, že si od otce půjčoval peníze na své podnikáni ve firmách Morávia-Chem a Slovákia-Chem, nákup nemovitostí nebo poskytování dalších půjček. V letech 2006 nebo 2007 podle něj šlo celkem o 350 milionů korun. "Otec o žádné mojí nelegální činnosti nevěděl. Ve chvíli, kdy by se to dozvěděl, okamžitě by mě odřízl a já bych o všecko přišel," řekl.

Nelegální podnikání podle něj fungovalo proto, že o něm vědělo málo lidí. Potvrdil, že v Morávia-Chem se dělaly fiktivní denaturace lihu, jehož podstatná část se pak prodávala na výrobu alkoholu, případně ukládala v tajných skladech. Z části se vyráběly nemrznoucí směsi a další výrobky.

"Vedoucí výroby to ani ve skladu nepoznal. Odběratelé brali nemrznoucí směsi fiktivně navíc, aby to sedělo. Byl jsem největší distributor legálního lihu v republice, nikomu to nebylo podezřelé," uvedl Radek Březina.

Podle státního zástupce Radka Bartoše se obžalovaní podíleli na praní špinavých peněz z daňové trestné činnosti Radka Březiny a jeho kompliců v letech 2005 až 2013. Podle obžaloby se je snažili legalizovat vklady na bankovní účty a nákupem cenných papírů i nemovitostí. Největšími vkladatelkami prý byly Mazurová a Míčková. Podle Bartoše poslouchaly příkazy a vkládaly peníze v takovém rozsahu, že musely vědět, že nejde o peníze legální. Ve věci je v samostatném řízení stíhaný i Radek Březina.

Díky zmíněným finančním operacím si podle žalobce přišel Vladimír Březina na částku přesahující 440 milionů Kč, Stanislava Březinová asi na 42 milionů a Radek Březina na 18 milionů. Vyšetřovatelům se podařilo zajistit majetek obžalovaných a dalších lidí za 400 milionů Kč.

Podle Radka Březiny všechny jeho vydělané peníze, asi 800 milionů Kč, ležely tzv. na jedné hromadě. "Nikdo nemůže určit, jestli to byly legální, nebo nelegální peníze. Asi 40 procent bylo legálních, asi 60 procent nelegálních," uvedl. K tomu, zda o jeho nezákonném podnikání věděla jeho bývalá manželka, která působila jako jednatelka společnosti Slovákia-Chem, se odmítl vyjádřit. Obžalované asistentky o něm podle něj nevěděly.

Radek Březina byl v červnu 2017 odsouzen za nelegální obchody s nezdaněným lihem k 13 letům vězení. Způsobenou škodu vyčíslil vrchní soud na 5,6 miliardy korun. S Březinou si nepodmíněné tresty za podvody s lihem odpykávají čtyři muži, u dvou dalších soudy pravomocný rozsudek zatím nevynesly. Březinovu bratrovi Tomášovi snížil Nejvyšší soud šestiletý trest na 3,5 roku, před časem byl z vězení podmínečně propuštěn. Hlavní líčení je nařízeno až do května.