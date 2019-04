Hádka, povyk a střelba, popsali svědci incident u školy v Brně

Trenér Poláka při konfliktu odzbrojil a postřelil, také on se bude zpovídat ze svého jednání. Polák už dříve připustil, že se s trenérem pohádali a nadávali si. Polák se podle svých slov jen snažil, aby vrátná vpustila dítě do budovy školy, pak ale proti němu vyšel trenér v "bojovém postoji". Polák řekl, že začal ustupovat směrem na náměstí Svornosti a nejprve střílel pouze do vzduchu.

Trenér už dříve uvedl, že muž před budovou křičel a sprostě nadával. Dostali se spolu do sporu, poté prý Polák vytáhl zbraň. "Nejdřív střelil do vzduchu, pak namířil na moji hlavu a vystřelil znovu," řekl už dříve trenér. Za nejasných okolností Polák ještě znovu vystřelil, ale nakonec to byl on, kdo utrpěl vážná zranění. Trenér měl fyzickou převahu a zmocnil se zbraně. Trenér tuto část události nechtěl soudu popsat s tím, že je předmětem samostatné obžaloby namířené proti němu.

U soudu dnes dopoledne vypovídali čtyři lidé, z toho dvojice rodičů, kteří v té době byli s dítětem u školy na hřišti, muž, který si do školy přišel vyzvednout dítě, a žena, která spolu s trenérem do školy přijela. Ve svědectvích se shodli, že do hádky mezi dvěma muži nikdo jiný nevstupoval, událost ale popsali každý po svém. Svědek Richard uvedl, že slyšel u školy křik, pak viděl dva muže vybíhající od budovy, kteří měli ruce nad hlavami a přetahovali se o zbraň.

Obžalovaný poté podle něj vystřelil do vzduchu, následně trochu sklonil zbraň a následoval další výstřel, asi útočný. Pak ho podle něj trenér udeřil a zbraň mu vzal, následovaly další dva výstřely. "Já si pamatuju čtyři výstřely, v rychlém sledu ve středu náměstí," uvedl muž. Svědek Petr řekl, že když se synem odcházel ze školy, přišel tam nějaký muž a začal povykovat. Pak viděl dva muže, jak utíkají od školy směrem k náměstí.

"Viděl jsem, jak se dva pánové dohadovali, potýkali, jeden vytáhl zbraň a začal ohrožovat toho druhého. Nevím, kdo koho pronásledoval," uvedl muž. Obžalovaný podle něj vytáhl zbraň a vystřelil asi dvakrát, jednou nahoru a jednou do země. Při následné potyčce oba muži spadli na lavičku a ozvaly se další asi dva výstřely.

Záchranáři Poláka odvezli do nemocnice v kritickém stavu. Za pokus o vraždu mu hrozí až 18 let vězení. Trenéra policisté na místě zadrželi, obžalobě u soudu bude čelit i on. Jeho případ soud otevře později. Za pokus o zabití mu v krajním případě bude hrozit desetiletý trest.