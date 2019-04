Rasistický útok na Feriho? Bylo to úplně jinak, než se říká, tvrdí jeden z údajných útočníků

Vladimír Hromádko, starší z údajných útočníků, tvrdí, že poslance ani jednou neuhodil. Několik ran prý ale dal skupince jeho kamarádů. Potvrdil nicméně, že to byl právě jeho syn, který na poslance zaútočil jako první.

„Ta skupina těch chlapců kolem pana Feriho, která byla já nevím šest osm chlapců, tak se prostě jakoby sesypali na syna a začali je od sebe trhat samozřejmě, aby se neprali. No a já jsem mu chtěl pomoct, takže v tom okamžiku jsem se zapojil do té potyčky…“ popisoval Hromádko pro TV Prima.

Zopakoval také, že při potyčce na koštu vína v Boršicích hrál velkou roli alkohol. Oba mladí muži se prý pohádali kvůli facebookovým příspěvkům, které prý Feri jeho synovi posílá.

Tvrdí také, že navzdory tomu, co se píše, konflikt neměl rasový podtext. „Já jsem osobně nic nevykřikoval…já si myslím, že tady ten rasový podtext je tak trošku na té síti vůči nám nefér…“ tvrdí. Feri naopak uvedl, že svědci slyšeli, jak jeden z útočníků pořvával, že „negři“ nemají v politice co dělat. Dodal ale, že on sám nic neslyšel.

„Já jsem v tu chvíli vůbec žádné narážky na rasu nezaznamenal, protože jsem byl prostě v šoku a potácel jsem se kvůli ranám, nicméně podle svědeckých výpovědí tam prý něco rasového o negrech zaznělo. To nechám na policii, to já nemohu hodnotit,“ říká teď politik. Podle Feriho kamaráda při potyčce padla i nadávka „negři nejsou lidi“, uvedl server iRozhlas.cz.

Hromádko trvá na tom, že šlo o běžnou hospodskou rvačku. „Dva ovínění chlapci si prostě vyměňovali názory a skončilo to tak, jak to skončit nemělo. Jsme lidé, kteří mají čistý trestní rejstřík, nikdy jsme se vlastně do takové situace nedostali a rozhodně to není příjemné. Mě to určitě mrzí,“ kaje se starší z údajných útočníků.

Podle Feriho ale rozhodně o žádnou hospodskou rvačku nešlo. „Protože hospodská rvačka má nějakou záminku, ač někdy možná ctnostnou, někdy nějakou hloupost, že mě někdo popálil cigaretou, někdo mě polil. Ale tady nic takového nenastalo, tady prostě ke mně přišel mladší z útočníků a začal mě mlátit pěstmi, tam nebyla vůbec žádná záminka,“ uvedl Feri. Dodal, že ještě před incidentem se ho útočník zeptal, zda je Dominik Feri.

Do útoku se podle politika zapojil ještě jeden starší muž. „Moji kamarádi naštěstí nějak zakročili. Oba byli zpacifikováni a byla zavolána policie,“ upřesňuje Feri, který po útoku skončil v nemocnici.

Feri také už dříve uvedl, že mladšího útočníka nikdy předtím neviděl, nemluvil s ním, ani ho nijak neprovokoval. „Staršího totéž s výjimkou, že jsem ho potkal na stejné akci dva nebo tři roky zpátky. Tehdy mi vyrazil sklenku z ruky a začal do mě strkat,“ tvrdí poslanec.

„Kriminalisté na případu dál pracují a provádí další úkony dle pokynů státního zástupce,“ uvedla policejní mluvčí Milena Šabatová s tím, že konečná právní kvalifikace tohoto případu dosud nebyla stanovena.

Dvojice údajných útočníků se zastal i starosta Boršic Roman Jílek, který sice u incidentu osobně nebyl, ale který údajné násilníky označil za „slušné lidi z Uherského Hradiště“. Mladší z nich totiž nedávno vystudoval na lékaře. To podle starosty svědčí o tom, že musí být slušně vychovaný. S tím ale Feri zásadně nesouhlasí.

„Skutečnost, že je někdo lékař neznamená, že je automaticky lepším a slušnějším člověkem, než třeba někdo kdo se jen vyučil. Tohle je absurdní úvaha jejímž autorem je někdo, kdo u napadení ani nebyl. Přesto má samozřejmě pevný názor na úplně všechno,“ vzkázal poslanec TOP 09.