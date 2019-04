Zapálil dům i s babičkou. Puškin si trest odpyká, Nejvyšší soud zamítl dovolání

Nejvyšší soud dovolání řešil neveřejně, odůvodnění zatím není dostupné. Výsledek ČTK řekla mluvčí brněnského krajského soudu Eva Angyalossy. Podle obžaloby Puškin zapálením domu v obci na Znojemsku řešil své spory s příbuznými. Úmysl zabít babičku však popíral.

Mladík podle obžaloby benzinem polil nábytek v několika místnostech a zapálil jej. Poté z domu odešel. V té době v jednom z pokojů usínala jeho babička. Z hořícího domu stačila utéct. Utrpěla však popáleniny a nadýchala se kouře. Požár způsobil škodu 1,5 milionu korun.

Obžalovanému původně hrozilo až 20 let vězení. Jako přitěžující okolnost justice zohlednila to, že mladík řadu let nepracoval ani nestudoval a využíval finanční podpory svých příbuzných. Čin podle soudu spáchal zákeřně a navíc vůči blízkému člověku. Výraznou polehčující okolností byla dosavadní bezúhonnost.