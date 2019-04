Zmije se probudily k životu. Jak je poznat a co dělat při uštknutí?

V tomto týdnu meteorologové zaznamenali první letní den a teplot nad 25 °C si před víkendovým ochlazením ještě chvíli užijeme. Teplo však přináší nejen radost, ale také starosti. K životu se například probouzí jediný jedovatý had na území České republiky zmije obecná.

Potvrzuje to například včerejší zpráva Rokycanského Deníku, který informoval o tom, že v pondělí po 20. hodině spěchali tamní profesionální hasiči do Vojtěšské ulice v Mýtě. Byli totiž přivoláni k odchytu hada, který se schoval v bytě za skříní. Ukázalo se, že jde o malou zmiji, která byla posléze vypuštěna do přírody.

Takových případů bude s blížícím se létem přibývat a nevyhneme se ani případům hadích uštknutí. Ročně jsou zaznamenány desítky případů, bohudík už téměř 20 let u nás na jeho následky nikdo nezemřel. Jaká jsou doporučení lékařů v případě uštknutí?

Hlavní je zachovat klid a končetinu nezaškrcovat. Ránu nemá smysl vypalovat nebo vysávat, stačí ji pouze dezinfikovat a vyrazit do nemocnice. Smyslem první pomoci je především zpomalení vstřebávání jedu do organismu. Lékaři také doporučují dát postiženou končetinu do zvýšené polohy tak, aby poraněná část byla výš. Ránu můžete i ledovat.

Příznaky uštknutí se nemusí projevit hned, ale až během následujících 12 hodin. Typická je bolest v místě rány, narůstající otok a zduření uzlin. Zatímco zdravému dospělému ohrožení života nehrozí, malé děti, alergici a senioři by si měli dávat větší pozor. V případě uštknutí by neměli váhat se zavoláním záchranné služby. Lékaři mají k dispozici protijed.

Zmije se vyskytují především na horách, napadení se dá vyhnout dodržováním některých věcí. Od hada je dobré si držet odstup, v bezpečí je člověk pouhý metr od ní. Doporučuje se také nenosit do přírody kraťasy, ale naopak dlouhé kalhoty a pevnou obuv.

Lidé si zmije často pletou s užovkami. Rozlišovacím znakem u většiny zmijí je spojitý klikatý pruh, ten však nemají úplně všechny. Užovky mají na zádech jen skvrnky, které se při pohybu v klikatý pruh slijí, což člověka mate. Jak zmije (např. v Jeseníkách), tak užovky však mohou být i jednobarevné.

Opravdu spolehlivě odliší zmiji od ostatních tuzemských hadů jen štěrbinovitá zornička. Všechny české užovky totiž mají zorničky kulaté. Takového detailu si však všimne málokdo. Mezi lidmi se však šíří i nebezpečné dezinformace o vzhledu zmijí. Třeba tvrzení, že zatímco zmije má trojúhelníkovitý tvar hlavy, užovka má oválný tvar, se nezakládá na pravdě.

Rozlišovacím znakem může být i velikost. Platí, že zmije není větší než metr, samice mají obvykle 45 centimetrů a samci ještě o něco méně. Některé české užovky (např. užovka obojková nebo podplamatá) jsou výrazně větší. Bohužel se kryjí i místa jejich výskytu, nejcennější rada tedy zní, že pokud si nejste jisti, vyplatí se dávat si pozor na jakéhokoliv hada.