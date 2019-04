Vyprali přes půl miliardy korun? Žalobce navrhl tresty pro rodinu bosse Březiny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Státní zástupce Radek Bartoš žádá u zlínského okresního soudu pro dva ze čtyř obžalovaných za praní špinavých peněz tresty od 5,5 roku do osmi let vězení. Pro další dvě obžalované by podle něj měly být v rozmezí tří let až 5,5 roku. Přes půl miliardy korun pocházelo podle obžaloby z nelegálního podnikání Radka Březiny, hlavního organizátora obchodů s nezdaněným lihem. Obžalováni jsou jeho blízcí.