Mela na Václaváku: Hajlování a zásah těžkooděnců. Policie zpacifikovala antiokamurovce

Program organizovaný SPD zahájilo po 16:00 vystoupení kontroverzní kapely Ortel, které trvalo zhruba 45 minut. Podle zpravodaje ČTK na něj dorazily stovky lidí, policejní těžkooděnci je oddělovali od protestujících na chodnících po obvodu náměstí, kteří se naopak proti SPD přišli vymezit například s transparentem "Chceme žít v EU, dokonce i s vámi". Místopředseda SPD Radim Fiala vyzval příznivce hnutí, aby problémy s "provokatéry" hlásili policii.

Při projevech zahraničních hostů z nacionalistické frakce Evropa národů a svobody (ENF), do které SPD patří, se odehrálo několik potyček. Těžkooděnci doporučovali kolemjdoucím nechodit přes náměstí na stanici metra Muzeum a posílali je oklikou na nedaleké Hlavní nádraží.

Policisté několikrát vyzvali lidi protestující proti akci SPD, aby odešli z horní části Václavského náměstí k Opletalově ulici. "V horní části Václavského náměstí desítky osob vytrvale narušují průběh řádně oznámené akce, a to i přes opakované policejní výzvy. Policisté jsou nuceni použít donucovací prostředky," sdělila policie na twitteru. Kvůli slovním potyčkám i strkanicím mezi účastníky akcí byl asi na 20 minut přerušen program projevů na akci SPD. Demonstrace skončila v 18:30.

Na protestu SPD vystoupili například předseda hnutí Tomio Okamura či lídr kandidátky SPD pro květnové volby do Evropského parlamentu Ivan David. "Podporujeme evropskou spolupráci, ale za podmínek vzájemné výhodnosti a společných zájmů. Jestliže nelze Evropskou unii reformovat tak, aby byla demokratická, pak musíme trvat na vystoupení. Navrhujeme uzákonění referenda o všech důležitých otázkách. Bereme vážně heslo, že všechna moc pochází z lidu," řekl David.

Mezi zahraničními hosty demonstrace byli předsedkyně francouzského Národního sdružení Marine Le Penová nebo předseda nizozemské Strany pro Svobodu Geert Wilders, jenž o EU hovořil jako o nedemokratickém superstátu, který se snaží národním státům vzít suverenitu. Předseda italské Ligy a ministr vnitra Matteo Salvini poslal krátkou videozdravici.

Více než stovka oponentů SPD se sešla i v dolní části Václavského náměstí na protestním happeningu. Píšťalkami či činely se snažili přehlušit dění na druhé části náměstí, o své činnosti mluvili jako o hlukové olympiádě. Na místě byly desítky lidí z antikonfliktního týmu a policie.

Guy in military unitorm with Czech flag is performing Nazi salute during extreme right @m_lepen @matteosalvinimi manifestation in Prague. Meanwhile policie is arresting antifascists. @115Kolektiv #AntiFascista #prague #nopasaran pic.twitter.com/tsHQhWXcPl