Téměř mu uřízl hlavu. Výjimečný trest za vraždu v Ostravě platí, potvrdil NS

Podle obžaloby Tancer předloni v červnu zasadil známému dvě desítky bodných ran. Nakonec mu podřezal hrdlo tak, že téměř oddělil hlavu od trupu.

Tancer se k činu přiznal, vyjádřil lítost. Obhajoba ale neúspěšně zpochybňovala výši uloženého trestu i závěr ostravského soudu, že oběť byla usmrcena surovým způsobem. Podle obhajoby už první rána byla smrtelná a další napadání už oběť nemohla vnímat.

Odvolací Vrchní soud v Olomouci loni konstatoval, že uložení výjimečného trestu je za daných okolností na místě, a to s ohledem na způsob provedení činu a trestní minulost obžalovaného.

Vrah i oběť bydleli v jedné budově. Osudného dne Tancer zašel ke známému, aby se zeptal, jak to vypadá s vrácením nevelkého dluhu. Dlužník ale peníze neměl. Pravděpodobně kvůli tomu se oba opilí muži začali hádat. Obžalovaný měl v krvi okolo dvou promile alkoholu, napadený dokonce tři promile. Tancer při útoku použil několik nožů.

Po útoku se Tancer vrátil do svého bytu, lehl si, dal si ucpávky do uší a usnul. Tělo zavražděného později objevili hasiči přivolaní k požáru v bytě. Jak vznikl, není jasné. Na Tancerovu stopu policisté přišli díky kamerám v domě, které jej zachytily, jak vstupuje do bytu známého i jak jej opouští. V jeho bytě pak našli zakrvácené oblečení.