Vzhůru do vesmíru: Cestující se opět svezou tramvají na hvězdárnu na Kraví hoře

„Zprovoznění ulice Údolní je dobrou zprávou pro všechny, kteří touto částí města denně projíždí. Jsem ráda, že se podařilo stavbu dokončit ve stanoveném čase a že budeme mít v Brně o jednu dopravní uzavírku méně,"uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Slavnostní zprovoznění opravovaného úseku tramvajové trati se ponese v duchu výpravy do kosmu, kterou linka číslo čtyři, vzhledem ke své konečné stanici u hvězdárny, přeneseně představuje. „Zveme širokou veřejnost 28. dubna v 18 hodin na Komenského náměstí, odkud vyjede první tramvaj na Kraví horu. Při této příležitosti vypravíme nově opravenou tramvaj typu K3 se speciálním vesmírným interiérem i tramvaj typu Vario s hvězdárenským polepem," uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Hvězdárna a planetárium Brno pro veřejnost připravila už na tento týden speciální akci. „V týdnu, který bude předcházet otevření trati, v ručních držadlech tramvají DPMB cestující najdou dva tisíce zvýhodněných vstupenek 1+1. Chtěli bychom tak poděkovat našemu oficiálnímu dopravci – DPMB za zachování přízně a cestující pozvat na některý z našich pořadů," vysvětlil ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.

Poukázka "Chytni lupen – Vzhůru do vesmíru po Údolní" umožňuje při nákupu jedné vstupenky do Hvězdárny a planetária Brno získat druhou zdarma. Platnost poukázky je do konce června 2019. Navíc účastníci první jízdy vesmírnými tramvajemi 28. dubna získají volné vstupenky do hvězdárny.

Dlouhodobým cílem Dopravního podniku města Brna je snižovat hluk způsobený převážně tramvajovou dopravou. Při rekonstrukcích jsou využívány nejmodernější postupy přispívající k odhlučnění tramvajových tratí, v případě projektu Údolní II například použití antivibračních rohoží, které omezují pronikání vibrací a hluku do okolí.

Opravy úseku dlouhého přibližně 800 metrů obnášely výměnu kolejnic, bokovnic, velkoplošných panelů, trolejového vedení, instalaci nových trakčních stožárů, které zároveň budou sloužit jako uchycení pro svítidla veřejného osvětlení.

Cestujícím provedené opravy přinesou větší komfort při nástupu i výstupu – zastávky Všetičkova a Heindrichova jsou nově bezbariérové.

Rekonstrukce tramvajové trati přišla Dopravní podnik města Brna na 81,3 mil. Kč. Opravy se týkaly úseku mezi Údolní 50 a odbočkou do ulice Kraví hora. DPMB byl spoluinvestorem městské investice. Stavba byla součástí projektu „Brno, Údolní II, Lerchova II, Kampelíkova – rekonstrukce ulic".