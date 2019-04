Detektiv Pavel Novotný si podal útočníky, kteří zmlátili Feriho. Pak se pustil do ODS

Zítra uplyne týden od chvíle, kdy byl dvěma muži na Moravě napaden poslanec TOP 09 Dominik Feri. Událost zaujala i řadu zahraničních médií, na pátrání po pachatelích se podílel i bývalý bulvární novinář Pavel Novotný, který je dnes v barvách ODS starostou pražské městské části Řeporyje.

Vycházel přitom z fotografií útočníků, které na sociálních sítích vyvěsil sám napadený politik. Novotný využil své novinářské zkušenosti a začal po mužích pátrat na sociálních sítích, sám si přitom neodpustil výhrůžky nejen na konto pachatelů, ale i stranického kolegy, na kterého jej upozornili diskutující.

Brněnský zastupitel za ODS David Grund totiž nejprve na Twitteru napsal, že si „borci na zábavě jen dali po čuni“ a neobvyklé bylo jen to, že jeden z nich zavolal policii. Grund nakonec své první vyjádření smazal a mírnil dalším komentářem k události.

Jakékoliv násilí je odsouzeníhodné. Pokud je navíc politicky či rasově motivované, je naprosto nepřijatelné. Že se na zábavách občas děje je pravda, ale neznamená to, že bych takové chování schvaloval. Panu poslanci přeji, aby byl v pořádku. Útočníci ať jsou potrestáni. — David Grund (@D_Grund) 21. dubna 2019

Udělal to však až poté, co Novotný zveřejnil na téže sociální síti následující vzkaz. „Bude to takhle: zjistím identitu těch dvou, tu zveřejním a začnu jim potichu dělat zle, jsem mstivý člověk, tak to bohužel je. No a se stranickým kolegou to při nejbližší příležitosti vyřídím beze svědků a do smrti na to nezapomene,“ napsal starosta Řeporyjí.

Brněnskému politikovi pak adresoval i další vzkazy. „Udělám mu ostudu a jednu mu stranou seknu. Nepůjde o život,“ vyjádřil se Novotný. Nakonec ale nechal stranického kolegu na pokoji s tím, že mu sice svá slova nevysvětlil, ale on bude předstírat, že jej to uspokojilo.

V pátrání po pachatelích však pokračoval do té doby, než se mu je podařilo identifikovat. „Tak prvního bychom měli,“ pochlubil se Novotný s tím, že jde o Vladimíra Hromádka z Uherského Hradiště – Mařatic. Za chvíli zveřejnil i identitu druhého útočníka, kterým byl jeho syn Vojtěch.

A jeho syn Vojtěch pic.twitter.com/NLi7Ouiz9L — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 21. dubna 2019

Policie v tomto týdnu uvedla, že nadále zjišťuje okolnosti nedělního incidentu, jehož konečná právní kvalifikace zatím nebyla stanovena. Tvrdí však, že šlo o konflikt místního charakteru související s vypitým alkoholem. Co se identity podezřelých týče, policejní mluvčí Milena Šabatová potvrdila, že jde o muže z Uherskohradišťska ve věku 25 a 48 let.