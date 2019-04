Česká filharmonie musí povinně pět let hrát v Číně

Ministr společně se svým čínským kolegou Luo Šu-kangem uzavřeli protokol o kulturní spolupráci mezi oběma ministerstvy na roky 2019 až 2022. Staněk mezi hlavními tématy na nejbližší roky označil koncerty České filharmonie, která se podle něj těší v Číně mimořádné popularitě. Podle velvyslance Vladimíra Tomšíka se Česká filharmonie zavázala v memorandu, že v následujících pěti letech stráví vždy měsíc v Číně a bude zde propagovat českou hudbu.

Staněk ČTK řekl, že by filharmonie měla v Číně sérii koncertů. Velké turné je připraveno již na letošní květen, kdy filharmonici navštíví Peking, Šanghaj nebo Kanton. V jednání je v současné době další koncertní turné na říjen 2020.

S čínským ministrem vedl také debatu o možnosti pomoci při rekonstrukci některých historických památek, který byly v minulosti budovány v Číně Evropany. "Čínská strana přiznala, že ne vždy umí tyto památky opravovat. Uvítala by zejména metodickou pomoc z naší strany. Tady je velká šance pro české památkáře, restaurátory," řekl Staněk.

Prezidentská delegace přivezla do Číny pamětní desku, která by měla připomínat pobyt československých legionářů v čínském městě Charbin. V něm byl před 100 lety otevřen konzulát, nyní je ale budova ve velmi špatném stavu. "Hovořili jsme o možnosti společným úsilím tuto budovu opravit a uvést ji do takového stavu, aby pamětní deska, která tam bude umístěna, nepůsobila komicky na polorozpadlé budově. Čínská strana vnímá tuto naši stranu a myslím si, že najdeme způsob, jak v této oblasti spolupracovat," poznamenal Staněk. Umístění desky je naplánováno na konec letošního roku v souvislosti s oslavami výročí 70 let od navázání společných diplomatických styků.

Čínský ministr podle Staňka také vyslovil prosbu, aby byla vystavena díla, která namaloval Čchi Paj-š’. Ve sbírce je má Národní galerie. "Přislíbil jsem, že se touto problematikou budeme zabývat, zjistíme, v jakém stavu díla jsou a jak by se dalo ve věci pokročit," řekl ministr.

V Pekingu se také zúčastnil otevření výstavy o českém designu v centru moderního umění manželů Strakových. Označil to za možný začátek pro vytvoření českého kulturního centra v Pekingu.

"Konkrétních projektů a témat byla celá řada. Věřím proto, že (podepsaný) protokol nebude jen formálním dokumentem, ale skutečně bude naplněn celou řadou česko-čínských kulturních projektů," dodal.