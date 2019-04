Komplikovaný zármutek: Z tabu se stává respektovaný problém, cestou zpět je terapie

Až u 10 % lidí přeroste zármutek kvůli ztrátě blízkého člověka do zármutku komplikovaného, kdy je pro truchlícího těžké přijmout skutečnost, že jeho blízký zemřel. Prožívá intenzivní pocity smutku a zármutku nad ztrátou, ale i další silné emoce. V běžném životě jej pak zármutek omezuje takovým způsobem, že např. nemůže chodit do práce.

Podle Mezinárodní klasifikace nemocí má tzv. Prolonged Grief Disorder neboli komplikovaný zármutek jasná diagnostická kritéria. Označuje se za něj zármutek, který po úmrtí blízkého trvá déle, než je v dané kultuře obvyklé. V USA se uvádí šest měsíců, ve Švýcarsku nebo Německu se odborníci kloní k jednomu roku.

„V ČR by to mohlo být podobné jako v těchto evropských zemích,“ vysvětluje vedoucí Poradny domácího hospice Cesta domů Veronika Drnková. Jako psycholožka ví, jak takového člověka poznat a co mu nabídnout, praktickým lékařům se proto snaží radit, jak tyto situace řešit.

Zatímco truchlení se považuje za komplexní reakci, která má tendenci postupem času odeznívat tak, jak se pozůstalý adaptuje na ztrátu a novou realitu s ní spojenou, v případě komplikovaného zármutku ztrácí podle americké definice člověk schopnost pracovat a obecně se začlenit zpět do života.

V takovém případě by měl dotyčný navštívit svého praktického lékaře s žádostí o pomoc a o pracovní neschopnost. Komplikovaný zármutek navíc mohou doprovázet i objektivní potíže spojené s dlouhodobým stresem, například bolesti zad.

„Pokud praktik takového člověka mezi svými pacienty objeví, může jej poslat za psychologem nebo psychiatrem, případně mu sám předepsat léky,“ konstatuje Drnková, která absolvovala výcvik v USA a teď se snaží rozšířit povědomí o komplikovaném zármutku i v Česku.

K dispozici jsou však i jiná řešení tohoto problému. Existuje třeba forma provázení odborníkem, která nutně nemusí být doplněna farmakologickou léčbou. „Jde o 16týdenní strukturovaný program, který pacient absolvuje s terapeutem. Dochází za ním, provází jej a společně hledají, jak podpořit proces učení se žít v nové realitě bez zemřelého,“ líčí psycholožka.

Cílem terapie komplikovaného truchlení je pomoc postiženým lidem se znovu adaptovat na běžný život. V zámoří má terapie značný úspěch. „Úspěšnost tohoto programu v USA je obrovská, až 70 % těch, co jím prošli, mluví o zlepšení,“ dodává na závěr Drnková.