Do vyhroceného sporu mezi ČT a kancléře se vložila Alex Mynářová: Řeknu vám, jak to v ČT opravdu chodí...

Podle investigativního pořadu Reportéři ČT získal kancléř na svůj penzion v Osvětimanech na Uherskohradišťsku dotace od ministerstva školství a Evropské unie. Příjemci peněz byly spolek, který Mynář založil, a firma vlastněná kancléřem. Podle české pobočky organizace Transparency International (TI) Mynářův spolek i jeho firma porušily podmínky pro získání dotací. TI na něj proto podala trestní oznámení.

Sám Mynář v oficiálním vyjádření, které se objevilo na stránkách Pražského hradu uvedl, že odmítá pochybení a chystá právní kroky. Konkrétně prý chystá žaloby a trestní oznámení na Transparency International a reportéry České televize Adélu Paclíkovou a Vojtěcha Srnku. Podle něj se TI oznámením pouze pokouší zviditelnit.

„Máme listinné důkazy, které jasně dokazují, že jsme se žádných pochybení nedopustili. Naopak jsme zachránili prostředky státu před jejich zmarnění,“ tvrdí Mynář. TI se podle něj zachovala zbaběle, protože podala trestní oznámení a tiskovou zprávu v okamžiku, „kdy všichni dobře vědí, že je kancléř Mynář v zahraničí zaneprázdněn oficiální návštěvou prezidenta republiky Miloše Zemana v Čínské lidové republice“. Reportéry ČT také obvinil z porušení Kodexu ČT.

Manžela se na sociálních sítích zastala i jeho žena Alex, která se do tvůrců pořadu Reportéři ČT pořádně obula. „Když jsem pracovala v ČT, vždycky jsem si myslela, že práce investigativních reportérů je velmi náročná a nebezpečná. Když jsem to zažila na vlastní kůži z druhé strany, změnila jsem názor,“ uvedla na sociálních sítích.

A jak to tedy podle ní chodí? „Takový investigativní reportér to má náramně jednoduché. Dostane od někoho - třeba neziskové organizace - spis, který má svou reportáží zdramatizovat. Reportér to udělá, okoření nestydatou drzostí, nezisková organizace podá trestní oznámení a všichni jsou slavní. To, že v reportáži nesedí skoro nic, vyšetřování nic neprokáže a celé to vlastně má sloužit úplně jinému účelu, než je pravda a veřejná služba, je už všem úplně jedno. Viďte, Adélo Paclíková, Vojtěchu Srnko, Davide Ondráčko?“ oslovila přímo reportéry a šéfa TI Mynářová.

Její příspěvek sice mezitím z jejího facebookového profilu zmizel, mezi Čechy ale dál kolují screeny jejího příspěvku. Její slova sdílel také například předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Slova Mynářové důrazně odmítl šéfredaktor reportážní publicistiky ČT a jeden z moderátorů pořadu Reportéři ČT Marek Wollner. „Alex si s novinařinou moc nepotykala, ale jednou by mohla Tomiovi pomáhat vozit po světě plyšáky,“ rýpnul si do své někdejší kolegyně.

„Kdyby šlo jen o mě, mohl bych snad mávnout rukou. Ale Alex opakovaně lže o lidech z mojí redakce. V Soukupově Týdnu pak tyto lži tisknou bez jakékoliv reakce z jedné vody našpinavo,“ zlobí se Wollner. Poukazuje tak na fakt, že Mynářová po odchodu z ČT působila v Soukupově stanici TV Barrandov.