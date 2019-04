Praha slaví prvenství v rámci celé EU. Má nejnižší nezaměstnanost

Ve více než 80 procentech regionů EU se míra nezaměstnanosti osob ve věku 15 až 74 let snížila. U zhruba 60 procent to bylo nejméně o půl procentního bodu.

Mezi regiony s nejnižší nezaměstnaností jsou čtyři české, kromě již zmíněných také Střední Čechy a Severovýchod, dále pět německých a jeden maďarský a jeden britský. Naopak u regionů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou tři řecké, čtyři španělské, tři francouzské a jeden italský.

Čtyři české regiony se také zařadily mezi deset regionů s nejnižší mírou nezaměstnanosti mezi mladými ve věku 15 až 24 let. Jsou to Jihozápad, Střední Čechy, Střední Morava a Praha. Do první desítky se dostal ještě jeden region z Bulharska a zbývající jsou všechny z Německa.

Mezi 280 regiony EU, ze kterých jsou údaje k dispozici, jich v 71 byla míra nezaměstnanosti nižší než 3,5 procenta, což je polovina průměru pro celou EU, který činil 6,9 procenta. Naopak 30 regionů mělo míru nezaměstnanosti nejméně 13,8 procenta, tedy dvojnásobek průměru EU, mezi nimi 12 v Řecku, osm ve Španělsku, pět ve Francii a pět v Itálii.