Česko zaplavila klíšťata. Hygienici vyhlašují nejvyšší stupeň nebezpečí

Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem vyhlašuje na nadcházející dny velké až nejvyšší riziko možnosti napadení člověka nebo zvířete klíštětem.

Je-li infikováno, roste i pravděpodobnost nakažení klíšťovou encefalitidou nebo lymeskou boreliózou. Tedy nemocemi, které dodnes řada lidí podceňuje. Jen loni se od klíšťat nakazilo encefalitidou 712 lidí, přičemž za tři roky se toto číslo zvýšilo o dvojnásobek.

Nejvíc lidí se loni nakazilo v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Česko ale každoročně mívá spolu s pobaltskými zeměmi jedny z nejvyšších počtů nakažených encefalitidou v Evropě.

Lymeská borelióza se léčí pomocí antibiotik, proti viry způsobené klíšťové encefalitidě neexistuje léčba, jen očkování. Zatímco borelióza se přenáší po 24 hodinách, k nákaze virem encefalitidy stačí přisátí trvající dvě hodiny.

Pacienti po nakažení encefalitidou obvykle trpí horečkou s bolestí hlavy, kloubů či svalů. Pokud nemocní dodržují klidový režim, nemoc obvykle ustoupí do dvou až sedmi dní. Jinak může přejít v zánětlivé postižení mozkových blan.

Nemocní s boreliózou jsou unavení a mají zvýšenou teplotu. Typická červená skvrna v místě přisátí klíštěte či bodnutí jiného hmyzu může mít vybledlý střed, objevuje se asi u poloviny nakažených. Ve druhé fázi mohou být postiženy klouby, centrální nervový systém a někdy také srdce.

Nejlepší obranou je proto prevence. Hygienici doporučují použití repelentu, dále nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů a pohybovat se pouze po zpevněných cestách, nevstupovat do křovin a bylinné vegetace, zejména na okraji lesa, na okraji vodních toků a listnatého mlází. Samozřejmostí by také měla být prohlídka celého těla, ráno a večer.