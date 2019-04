Policie dál hledá muže spadlého do stoky, prozkoumá břehy Vltavy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policisté nadále hledají muže, který v pondělí spadl do šestimetrové výpusti v Patočkově ulici v Praze 6. Poříční policie dnes prohledá vybraná místa na pravém i levém břehu Vltavy z Prahy do Klecan. Stejný úsek prohledávala i v pondělí. Policie také prošetřuje okolnosti události a bude zjišťovat, zda nebyly porušeny předpisy bezpečnosti práce. ČTK to dnes řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.