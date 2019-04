Jágr se brání kritice: Lidi dokážou svinstva, propagoval jsem hokej jako Gretzky

Hokejista Jaromír Jágr byl členem delegace prezidenta Miloše Zemana na návštěvě Číny. Už včera jsme informovali o tom, že legendární „osmašedesátka“ si za to na sociálních sítích vysloužila velkou kritiku, mimo jiné třeba od bývalého stálého zpravodaje ČT v Číně Tomáše Etzlera. Reakce sportovce na sebe nenechala dlouho čekat.

„Lidi dokážou psát veliký svinstva, takže tady tohle jde mimo mě,“ začal Jágr svou odpověď pro Blesk. Zjistil prý, že komentáře pod články jsou největší zlo, a ptal se, co vlastně lidem tak vadilo. „Ty špatné komentáře jsou k tomu, že jsem jel do Číny, nebo jen kvůli tomu, že jsem jel s prezidentem Zemanem?“

Jágr si nemyslí, že udělal něco špatného. „Já tam jel jako sportovec,“ vysvětluje svůj postoj. Do Číny jel podle svých slov propagovat hokej, což v minulosti několikrát udělal i nejslavnější hráč hokejové historie Wayne Gretzky. „Je zajímavé, že když tam byl Gretzky, tak je to všechno pozitivní a skvělé, že tam jel. A u nás je to naopak,“ povzdechl si.

Podle kladenského hokejisty spustil nebývalou vlnu kritiky „nějaký názor nějakého novináře“. Jágr konstatuje, že média mají prsty ve špatné náladě. „Vy dokážete změnit náladu v téhle zemi. Ti lidi za vámi jdou a čtou to. Záleží opravdu na vás a hodně na vás. Vezměte zodpovědnost do svých rukou a udělejte tenhle svět lepší,“ vzkázal novinářům.

Jaromír Jágr, vyznávající pravoslaví, ve vodách zahraniční politiky zatím možná trochu tone. Ale zdá se, že Vratislav Mynář bude jeho bezpečný vor. pic.twitter.com/qC3qgFYWQb — KTweetuje (@KTweetuje) 29. dubna 2019

Vyjádřil se také k tomu, proč se fotil s kontroverzními osobnostmi, např. s kancléřem prezidenta Vratislavem Mynářem. „Já se fotím se všemi lidmi, protože jednou jsem byl odmítnutý od někoho, koho jsem ohromně respektoval. Od té doby jsem si řekl, že se s každým budu rád fotit,“ řekl Jágr Blesku.

Míra zla v Česku ho po návratu z Ameriky, odkud přijel podle vlastních slov „zaslepený“, nemile překvapila. „Já to nesnáším, snažím se tomu vyvarovat a nikoho nesoudím. Když člověk někoho soudí, tak pak bude daleko větší mírou souzený,“ myslí si hokejista, který to teď poznal na vlastní kůži.