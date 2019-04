Soud řeší další chapadlo lihové mafie, obžalovanému hrozí 10 let vězení

Podle obžaloby Mikulašek po dohodě s Březinou soustavně krátil daně v letech 2004 až 2011, kdy od něj odebral přibližně 77.000 litrů takzvaného mimobilančního lihu. Z něj vyráběl alkohol, aniž odváděl spotřební daň.

Sedmapadesátiletý Mikulašek se dnes k výrobě alkoholu načerno přiznal. Řekl ale, že od Březiny odebral maximálně 15.000 litrů. "Věděl jsem, že jeho líh je opravdu kvalitní," řekl obžalovaný.

Popisoval, jak líh od Březiny přebíral. Domlouvali se osobně v hotelu ve Zlíně. Ve smluvený den a čas Mikulašek přijel na jistou ostravskou benzinovou stanici, kde už stál přivezený kamion. "Domluva byla, že klíče budou na kole nebo v nárazníku," řekl Mikulašek. U kamionu prý nikdy nikoho neviděl a ani jemu nikdo nepomáhal. "Vozil jsem si to sám. Byla to přece levárna," řekl.

Kamion vždy odvezl k rodinnému domu svých rodičů v Petřvaldě na Karvinsku, kde jej vyložil, a prázdný vůz zase zavezl na dohodnuté místo. V domku měl svou stáčírnu a po večerech stáčel nelegální alkohol. "Když jsem si nachystal dvousetlitrový sud, tak to máte 400 půllitrových flašek za večer," řekl Mikulašek.

Vyrobený alkohol vozil svému odběrateli do Frýdku-Místku. Když ho prodal, peníze zavezl Březinovi. "To šlo z ruky do ruky. Nešlo tam o velké částky," řekl. Vždy to podle něj bylo maximálně do čtvrt milionu korun.

Řekl, že žádnou evidenci, kolik lihu odebral a kolik alkoholu prodal, si nevedl. "Takové věci jsem si nechával v hlavě, aby to nikdo nenašel. Když jsem byl sám, tak jsem nepotřeboval žádné účetnictví," řekl Mikulašek.

Řekl, že od Březiny bral líh po 1000 nebo 2000 litrech a za celou dobu, než na něj v roce 2011 přišli celníci, to bylo 15.000 litrů. Sám Březina přitom hovořil o tom, že Mikulašek odebral více než 70.000 litrů. Soud dnes četl z výpovědi, ve které Mikulašek v roce 2014 řekl, že bral třeba 8000 litrů, část prodal a 1000 nebo 2000 litrů si nechal pro svoji značku. "Už si nepamatuju," komentoval to obžalovaný.

Rozsáhlé obchody s nezdaněným lihem, za kterými jako hlavní organizátor stál Březina, vypluly na povrch na podzim 2012, kdy se v ČR objevila úmrtí způsobená nelegálně vyrobenými lihovinami s jedovatým metylalkoholem. Kvůli kauze, v níž tyto lihoviny způsobily do února 2014 osmačtyřicet úmrtí, se policie soustředila také na pátrání po nelegálních výrobnách.

Největším odhaleným případem byla skupina Radka Březiny, jenž byl i podle svého přiznání hlavou organizace,jež za 15 let dodala na trh desítky milionů litrů lihu. Na lihoviny ho zpracovávala Likérka Drak i další. Škoda přesáhla pět miliard korun. Někteří obžalovaní už byli pravomocně odsouzeni. Nejvyšší trest dostal Radek Březina - 13 let vězení.