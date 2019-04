Hlavní příčina tragédie ve Studénce? Znalci se u soudu nedokázali shodnout

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Soudní znalci se stále neshodli, co bylo hlavní příčinou železničního neštěstí ve Studénce z roku 2008, kde se zřítil most na koleje a narazil do něj rychlík. Podle jednoho znalce selhala podpůrná konstrukce, jež opravovaný most držela. Druhý tvrdí, že příčinou byla manipulace s mostem a stavební činnost. Dnes to znalci zopakovali u Okresního soudu v Novém Jičíně, který kauzu projednává podruhé. Poprvé všechny obžalované osvobodil. Havárie ze srpna 2008 si vyžádala životy osmi lidí. Proces bude pokračovat 29. až 31. května.