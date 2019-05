Česko i svět slaví 1. máj. V akci jsou demonstranti i policisté

Politické strany dnešní prvomájové akce využily jako kampaň před blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Nejvíc napětí panovalo na pražské akci komunistů, na kterou dorazili někteří kandidáti KSČM ve volbách do Evropského parlamentu i tradiční účastník komunistických prvních májů, někdejší generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Na řečníky pískali a křičeli protikomunističtí demonstranti, kteří nad schody kostela Nejsvětějšího srdce Páně rozvěsili transparenty s nápisy jako Komunisté jsou vrazi, Rudý zrůdy či transparent kladoucí rovnítko mezi symboly srpu a kladiva a hákového kříže. Proslovy narušovali skandováním hesel jako "Česko není Rusko" či "Hanba soudruhům".

Po akci se strhla slovní potyčka mezi příznivci a odpůrci komunistů. Starší muž, podle svědků sympatizant komunistů, použil vůči jednadvacetiletému demonstrantovi pepřový sprej. Policisté útočníka vzápětí po činu zadrželi a později konstatovali, že se dopustil přestupku, případ proto předali ke správnímu řízení. Mladíka, kterého sprej zasáhl, ošetřili na místě záchranáři.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček při oslavách 1. máje v Lidovém domě zdůraznil důležitost nadcházejících evropských voleb. Vyzval sociální demokraty, ať napnou v příštích týdnech síly v kontaktní kampani. Strany, které odmítají Evropskou unii v její současné podobě, podle něj nenabízejí žádnou smysluplnou alternativu. Poslechnout si politické projevy, písně Václava Neckáře a kapely Bacily přišlo do sídla ČSSD několik desítek lidí.

Europoslanec ODS Jan Zahradil na prvomájové akci strany na Petříně řekl, že by považoval za úspěch, kdyby občanští demokraté získali v eurovolbách čtyři mandáty, čímž by zdvojnásobili současný počet. Nyní v Evropském parlamentu ODS zastupují Evžen Tošenovský a právě Zahradil, který je volebním lídrem své strany, Tošenovský pak na druhém místě. "My jsme utrpěli poměrně velkou porážku v roce 2014, předtím jsme dvakrát vyhráli, teď se pomalu vracíme zpátky, takže místo dvou mandátů čtyři bych považoval za úspěch," uvedl Zahradil.

Zástupci koalice koalice STAN, TOP 09 a dalších subjektů dnes při příležitosti oslav 15 let od vstupu Česka do EU vysadili v Praze jabloň, kterou věnovali mecenášce umění Medě Mládkové. "Meda je opravdová Evropanka. Její tatínek byl velký český patriot, maminka byla Němka. Meda se narodila v Československu, později žila ve Švýcarsku, Rakousku, Francii, Anglii nebo USA," uvedl volební lídr kandidátky a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Asi padesát příznivců Svobodných se vydalo na průvod z náměstí Republiky na Pražský hrad, během něhož dávali najevo nespokojenost s Evropskou unií. Strana hovoří o vystoupení ČR z EU, Česko podle ní na členství prodělává. Účastníci akce rozdávali lidem improvizované účtenky, podle nichž je země kvůli členství v EU ve ztrátě 1,7 bilionu korun. Podle údajů ministerstva financí ale republika získala z EU o 741,3 miliardy korun víc, než zaplatila.

Dnešní státní svátek využily k protestu také zdravotní sestry z Charity ČR, které pracují v domácí péči. U budovy ministerstva zdravotnictví upozornily na své nízké platy i podle nich nedostatečné úhrady od pojišťoven. Protestní prvomájový průvod pod názvem Zachraňme nemocnici se konal v Litoměřicích, kde stovky lidí podepisovaly petici za záchranu místní nemocnice.

První máj je každoročně spjat nejen s politickými shromážděními a protesty, ale také se studentskými majálesy. Desítky studentů dnes přilákal například v Praze. Průvodem v maskách studenti došli z náměstí Václava Havla u Národního divadla do areálu kampusu Univerzity Karlovy v Hybernské ulici, kde na ně čekala volba krále majálesu a další program.

Prvomájové mítinky ve světě poznamenávají i protivládní protesty

Stovky tisíc lidí po celém světě se dnes účastní prvomájových mítinků a na mnoha z nich demonstrují za zlepšení práv pracujících. Mnohá shromáždění se rovněž nesou v duchu protivládních protestů. Na řadě míst demonstrace vyústily ve střety s policií a zatýkání, nejhorší byla zřejmě situace ve Francii. V několika zemích úřady mítinky k 1. máji zakázaly.

Francouzská policie se střetla s maskovanými radikálními aktivisty, kteří v Paříži házeli kamení, zapalovali ohně a rozbíjeli auta. Akci provázela přísná bezpečnostní opatření, nasazeno bylo přes 7400 policistů a četníků. Více než 160 lidí bylo podle agentury AP zraněno. Policie opakovaně použila slzný plyn, mezi protestujícími byli i členové hnutí žlutých vest, kteří proti vládě a prezidentovi protestují už od poloviny loňského listopadu.

Ruské úřady uvedly, že prvomájových oslav na Rudém náměstí v Moskvě pořádaných prokremelskými odborovými svazy se účastní kolem 100.000 lidí. Podle opozičních aktivistů bylo v několika ruských městech zatčeno více než 100 lidí, někteří za účast na nepovolených shromážděních. Na 2000 kritiků Kremlu vyšlo do ulic Petrohradu. Někteří z účastníků pochodu skandovali slogany odsuzující prezidenta Vladimira Putina. Policie podle AP zatkla 68 demonstrantů.

Turecká policie zadržela v Istanbulu 127 demonstrantů, kteří se sešli na nepovolených prvomájových demonstracích. Povolení pro veřejná shromáždění úřady nedávají od pokusu o převrat v roce 2016. Někteří demonstranti se pokusili proniknout na hlavní istanbulské náměstí Taksim, kam úřady zamezily přístup kvůli bezpečnostním rizikům. Náměstí má pro tureckou dělnickou třídu symbolický význam od chvíle, kdy tam bylo na prvomájové demonstraci v roce 1977 zabito 34 lidí.

Na východě Německa stovky policistů na více místech dohlížely na ohlášená shromáždění krajní pravice a manifestace proti nim, uvedla agentura DPA. V Chemnitzu (Saské Kamenici) se sešlo přes 1000 lidí na shromáždění proti rasismu, které bylo svoláno na protest proti akci protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD). V Drážďanech avizovala krajně pravicová Národnědemokratická strana Německa (NPD) pochod 400 lidí, nakonec ale dorazilo jen asi 150 až 200 radikálů, kterým jejich odpůrci bránili v průchodu městem. V západoněmeckém Duisburgu, kde se konala demonstrace neonacistické strany Pravice (Die Rechte), byl podle policie ještě odpoledne klid. Na shromáždění proti neonacistům se tam mělo sejít až 5000 lidí.

V italském Turíně se policie střetla s radikálními ekologickými aktivisty z organizace No TAV, která bojuje proti dostavbě rychlodráhy TAV mezi Turínem a Lyonem. Zraněni byli tři lidé, uvedla agentura ANSA. V Bologni se na prvomájovém pochodu organizovaném odbory sešlo přes 30.000 lidí.

Odborářská shromáždění v Řecku paralyzovala tamní železnici, trajekty na ostrovy a další dopravní služby. Stovky lidí se sešly v centru Atén na třech separátních průvodech organizovaných konkurenčními odborovými svazy a levicovými skupinami.

Španělští pracující pochodovali ulicemi velkých měst, aby upozornili na své požadavky dřív, než premiér Pedro Sánchez zahájí povolební rozhovory o složení vládní koalice. Odboráři tlačí na Sáncheze, aby zrušil reformy v oblasti pracovního práva, které zůstaly v platnosti od dob poslední vlády konzervativců.

Hlavní politické strany na Srí Lance odvolaly tradiční prvomájová shromáždění kvůli obavám o bezpečnost po velikonočních bombových útocích, které si vyžádaly 253 mrtvých.

Na Kubě se statisícové prvomájové shromáždění podle agentury AFP neslo v duchu podpory venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a odporu proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ten ostrovnímu státu pohrozil "totálním embargem" a tvrdými sankcemi, pokud kubánské vojenské jednotky ve Venezuele neskončí se zabíjením lidí a protiústavními činy.