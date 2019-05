O demonstraci proti Babišovi a Benešové psal celý svět. Aktivisté už chystají další velký protest

V pondělí 29. dubna se konaly protesty ve více než stovce míst po celém Česku. Největší akce se konala v Poraze, kde se k protestu proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a plánované změně v čele ministerstva spravedlnosti sešlo asi 15 tisíc lidí. O akcích, které pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii informovala média z celého světa.

Milion chvilek pro demokracii | foto: Facebook

Například agentura Reuters zmínila, že se Češi obávají vměšování do trestní kauzy premiéra Babiše. „Obáváme se, že by premiér mohl uniknout spravedlnosti," cituje francouzský server France 24 organizátora protestů Mikuláše Mináře. O českých protestech psala i německá Deutsche Welle, americké deníky The Washington Post a The New York Times, Britský server The Independent, server Euronews či agentura AP.

Protože požadavky demonstrantů nebyly vyslyšeny, vyjdou Češi do ulic znovu – tentokrát v pondělí 6. května v 18:30. „Neseďte doma! Přijďte dát důrazně najevo, že nehodláme přijímat nepřijatelné,“ apeluje spolek Milion chvilek pro demokracii na občany.

Aktivisté žádaní jmenování nezávislého ministra spravedlnosti. „Nikoli Marie Benešová, která již dva roky otevřeně straní premiérovi ve věci jeho trestního stíhání,“ uvádějí v pozvánce. Druhým požadavkem je, aby nedocházelo ke změnám na Vrchním a Nejvyšším státním zastupitelství, dokud se Babiš neočistí před soudem.

Prostest proti Babišovi a Benešové (29.4.2019). | foto: Profimedia

Tentokrát organizátoři žádají demonstranty, aby přijeli přímo do Prahy. „Vyzýváme tentokrát občany ze všech měst a vesnic ČR, aby přijeli do Prahy! V pondělí oznámíme, co bude dál, pokud naše požadavky nebudou vyslyšeny,“ vzkazují. Následně ovšem oznámili, že pro velký zájem se bude protestní akce souběžně konat i v Ostravě,