Muž dle žaloby kryl milionové podvody lihové mafie, hrozí mu vysoký trest

Podle žalobce odebíral Němeček jako jednatel firmy Cargo NV v letech 2009 a 2010 od společnosti Morávia-Chem z Hrobic na Zlínsku ovládané Březinou fiktivně autokosmetiku. Líh, který k její výrobě měl být podle vyhotovených falešných dokladů použitý, skupina ale prodávala výrobcům alkoholu, případně jej schraňovala v tajných skladech, uvádí obžaloba.

Němeček takto podle státního zástupce pomohl lidem kolem Březiny zlegalizovat přes 900.000 litrů lihu, z něhož neodvedli spotřební daň. "Vykázané odběry (autokosmetiky) nebyly skutečné a tedy nebyly zaplaceny," řekl Henzel. Následně obžalovaný vystavoval fiktivní faktury o prodeji autokosmetiky dalším odběratelům, dodal státní zástupce..

Padesátiletý Němeček řekl, že se žádný trestný čin nestal. Vypověděl, že autokosmetiku z Morávia-Chem na základě smlouvy skutečně odebíral. Jako bývalý majitel autodopravy si prý pro ni do Hrobic jezdil svými kamiony s návěsy obvykle několikrát do měsíce. Připustil však, že neměl potřebné řidičské oprávnění. Zboží poté skladoval v Holešově na Kroměřížsku, odkud je údajně dále prodával. "Maloodběratelů byla strašná spousta," uvedl.

Na dotaz předsedkyně senátu si dnes vzpomněl pouze na tři jména, přičemž jeden z těchto odběratelů už zemřel. Obžalovaný tvrdil, že na žádného z odběratelů nemá telefonní číslo. "Platili mi v hotovosti. Za týden se prodalo zboží třeba za 200.000 korun. Doklady jsem předal správci daně, což byl Finanční úřad ve Zlíně, ještě než jsem společnost prodal. Pak mi je z finančáku vrátili, předal jsem je policii," řekl Němeček. Ze spisu vyplývá, že finanční úřad shledal v účetnictví Cargo NV chyby. Uvedl, že s Morávia-Chem přestal obchodovat v roce 2011, poté firmu Cargo NV prodal.

Známý obžalovaného vypověděl, že od Němečka odebíral autokosmetiku. Jako provozovatel autoservisu ji prý poté prodával svým zákazníkům, dodával do dalších servisů a prodával na e-shopu. Řekl, že k Němečkovi si pro autokosmetiku jezdil několikrát do týdne. "V autě jsem jí uvezl asi 150 litrů," uvedl muž. Další svědek řekl, že Němečkovi pomohl zprostředkovat prodej několika palet nemrznoucí směsi do ostřikovačů do firmy v Loukově na Kroměřížsku. "Může to být osm devět let zpátky," řekl svědek.

Soud si dnes nechal jako svědka předvolat i bratra Radka Březiny Tomáše, který vedl černé účetnictví zaznamenávající nelegální obchody s lihem. Na žádost státního zástupce však dopoledne vypovídal s vyloučením veřejnosti. Hlavní líčení bude pokračovat v pátek.

Radek Březina byl v červnu 2017 pravomocně odsouzen za nelegální obchody s nezdaněným lihem k třináctiletému vězení. Způsobenou škodu tehdy vyčíslil vrchní soud na 5,6 miliardy korun. S Březinou si nepodmíněné tresty za podvody s lihem odpykávají čtyři muži, u dvou dalších soudy pravomocný rozsudek zatím nevynesly. Tomáši Březinovi snížil Nejvyšší soud šestiletý trest na 3,5 roku, před časem byl z vězení podmínečně propuštěn.