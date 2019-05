Česko si připomnělo hrůzy holokaustu, četla se jména obětí

"Dáváme najevo úctu lidem, kteří byli bezdůvodně a bezprávně zavražděni. Chceme, aby se připojili všichni hlavně z většinové společnosti, protože holokaust je součástí také našich dějin," sdělila ředitelka institutu Tereza Štěpková.

Zájemci dostali seznam několika jmen obětí a měli možnost je přečíst do mikrofonu. Četla také pamětnice holokaustu a autorka knihy Odložený život Dita Krausová.

Oběti přišel uctít i rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, rakouský velvyslanec Alexander Grubmayr, německý velvyslanec Christoph Israng a francouzský velvyslanec Roland Galharague.

Nově se připojila města Karlovy Vary, Mikulov, Nýrsko, Prostějov a Teplice. V Liberci se do čtení zapojili studenti Technické univerzity před Krajskou vědeckou knihovnou, kteří dále předvedli komponovaný program Vlaky naděje v Památníku obětem šoa. V Havlíčkově Brodě byla součástí vzpomínky výstava fotografií židovských památek z Havlíčkobrodska.

#WeRemember 🇮🇱🕯



Six million Jews were murdered by the Nazis and their collaborators in the #Holocaust during World War II, and the world remained silent.



It is everyone's responsibility to remember and to #NeverForget. pic.twitter.com/1CvV3W2IJ9