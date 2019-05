Kritika Jágra kvůli Číně? Kdybychom nebyli národ de****ů, mohl jezdit se Schwarzenbergem do Washingtonu, spustil herec

Herec Jiří Maryško se proslavil svými kontroverzními výroky. Když se angažoval se ve snahách o zachování Činoherního studia, zveřejnil v únoru 2015 na Facebooku fotografii popravy z filmu Lidice, u níž jmenoval některé místní politiky s tím, že takto si představuje úklid ústeckého magistrátu. Maryško se později lidickým obětem omluvil a se státním zástupcem uzavřel dohodu, podle které byl za výtržnictví potrestán pokutou 25 tisíc Kč a 180 hodinami obecně prospěšných prací. V minulosti kritizoval řadu politiků včetně prezidenta Miloše Zemana.



Teď se pro změnu postil do hokejisty Jaromíra Jágra, který byl součástí zemanovy delegace při návštěvě Číny- „Jarda Jágr nedělal jen reklamu na žvejkačky, ale i na Vodňanský kuře a na Huawei. Dělal to pro prachy, protože reklama je prostě byznys a nic jinýho,“ myslí si Maryško.

Podle něj je v reálu Jágr jiný. „V běžným životě Jarda používá Apple a o tom, že žere ty hnusný, vodou napíchaný vodňanský kuřata, se dá taky pochybovat,“ tvrdí herec, který se objevil ve filmech Poupata a Jak básníci čekají na zázrak, nebo v seriálech Já Mattoni, Četníci z Luhačovic nebo Krejzovi.

„Dneska Jardu lynčujeme za to, že dělá papalášům medvěda na cestě do Číny. Ale z Číny jsme ekonomickou velmoc udělali my, co kupujeme její laciný šmejdy. A ty papaláše mu vyčítat taky nemůžem, protože tyhle laciný šmejdy jsme zvolili zase jenom my. Zkrátka, kdybysme nebyli národ dementů, mohl dneska Jarda jezdit třeba se Schwarzenbergem do Washingtonu…“ rýpnul si na závěr herec.