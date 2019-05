Jágr otevřeně promluvil o cestě do Číny. Ty bolševické zrůdy, je mi stydno, přidal se Ovčáček

„Chtěl bych ukázat jiný pohled na svůj trip v Číně,o kterém se hodně mluvilo. Abych to vysvětlil, musíme se nejdřív vrátit o 34 let zpátky,“ začal své vyprávění Jágr.

Tehdy se psal květen 1985. „Na mistrovství světa do Prahy přijíždí hvězdy NHL i s hráčem číslo 66…. Mohli mu říkat, ať do toho komunistického Československa nejezdí, bůhví, co ho tam čeká… On jel, protože hokej miluje a chce reprezentovat. A v té komunistické zemi si ho všimnul jeden mladej hokejista a totálně mu to změnilo život- našel svůj idol a za pět let spolu vyhráli Stanley Cup,“ vzpomíná na začátky své kariéry za mořem legendární hokejista.

„Asi víte že ten hráč byl Mario Lemieux a možná, že kdyby do 'nepřátelské' Prahy nepřijel , tak by nevznikla celá story o hráči s číslem 68… Chci tím říct,že kdyby se mi v Číně povedlo něco podobného a změnil bych i jenom jeden život, není to málo, je to víc než 0 a má to význam!!! Vy si možná říkáte že píšu nesmysl – není to nesmysl. Já to totiž zažil,“ hájí svou aktivitu sportovec.

Moc bych si přál, aby se lidé někdy trochu zamysleli dřív, než někoho odsoudí. Anebo si aspoň dali otázku. Co bych udělal já ,jak bych se zachoval já , kdybych byl v jeho situaci,“ vzkazuje Jaromír Jágr.

Zastal se ho také mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. „Když vidím ty bolševické zrůdy, které útočí ze svých neotřesitelně ideových pozic na Jaromíra Jágra, je mi stydno. Třicet let po pádu totality se v této zemi znovu roztahují kádrováci, kteří se snaží společensky zničit každého, kdo nezapadá do jejich pokřiveného vidění světa,“ vzkázal Ovčáček.