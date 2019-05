Američanka o životě v Praze: Je tu hrozně draho, nedá se tu přežít, Češi jsou studení

Caitlin si ČR vybrala proto, že to pro ni nejvíce pohodlné, co se týče získání víza. Její přítel ze Španělska vízum nepotřeboval. Podle ní bylo získání obchodní licence poměrně přímé, bez nějakých větších potíží.

V ČR dle svých zkušeností nezažila příliš velký kulturní šok, protože ČR je v mnohém podobná USA. Nicméně ji zarazila odměřenost Čechů. S chladným přijetím se setkala hned první den, když si chtěli se svým přítelem koupit lístek do metra. Ani nevstoupili do trafiky a prodavačka jim hned řekla, že lístek nemá.

Chlad zažila Caitlin i při scházení se se se svými českými ženskými známými. Většina z nich se příliš nezajímalo o pokračování jejich schůzek – Caitlin se táže, zdali problém nebyl na její straně – a u těch, co zájem měly, bylo obtížné proniknout blíže.

Caitlin nicméně přiznává, že jí sama neměla příliš času ani prostoru se seznámit s Čechy, protože měla příliš práce a v podstatě jí stačil její přítel. Někdy ale bylo těžké vědět, že zde nemá žádnou podpůrnou skupinu.

Američanka pracovala v ČR pro jednu školu jako učitelka jazyků. V porovnání s jinými zeměmi, kde Caitlin učila jako např. Austrálii a Vietnamu, byly dle ní školy angličtiny přesycené, učitelé nedostatečně kvalifikovaní a s žádnou pedagogickou zkušeností.

Hlavní problém byl však v penězích. Při práci pro jazykovou školu James Cook Caitlin zjistila, že bude přepracovaná a přitom nedostatečně placená. Začala se proto shánět po další práci a studenty si hledala sama.

Praha dle ní může působit levně, pokud do ní přichází s dolary a eury. Pro jedince placené v českých korunách je však velmi drahá. Caitlin v dolarech vypočítává, kolik co stojí, aby cizinci hodlající pracovat v Praze věděli, do čeho jdou.

Za hodinu byla Caitlin placená 10 (230 korun) až 16 dolarů (368 korun). Litr piva v barech stojí 2 dolary (46 korun) „Hrozná“ láhev vína v Tescu stojí 3 dolary (69 korun). Večeřa pro dva v normální restauraci stojí 12 dolarů (276 korun). Nový pár kalhot stojí 10 dolarů (229 korun). Internetové připojení stojí 20 dolarů za měsíc (459 korun). Základní telefonní účet stojí 16 dolarů (368 korun) za měsíc. Její nájemné jednoho bytu stálo 630 dolarů ( 14 471 korun) za měsíc.

Podle ní je s takhle vysokými cenami a s nízkým platem v Praze takřka nemožné přežít. Z toho důvodu její názor na Prahu se přesunul z pozitivního na negativní. Ačkoliv se jí Praha líbí pro svou architekturu, kvůli žití v ní toto místo si nezamilovala.

Caitlin přiznává, že někdo s dobrým platem to může vnímat úplně jinak. Radí dalším cizincům, aby si před tím, než do Prahy odjedou pracovat a žít nejprve zjistili cenu všeho a pak to srovnali se svým platem. Pokud nemají dost, aby si zde užili život, pak nedoporučuje se do Prahy přestěhovat. Podle Caitlin si Prahu nicméně užijí ti, co plánují celý dni sedět doma a pít pivo.