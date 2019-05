Češi za rok „proflákají" rekordních 51 813 korun, denně v práci promrhají 65 minut

„Převedeno do průměrné hrubé mzdy zaměstnavatelé denně tratí 206 Kč za to, že si zaměstnanec zařídil dovolenou, nakoupil on-line, navštívil sociální sítě nebo zhlédl několik zábavných videí. Za celý rok zaměstnanci v administrativních profesích promrhají 43 pracovních dnů, to je jako měsíc a půl extra placené dovolené," shrnuje závěry analýzy Martin Hnízdil, AuditPro manažer ze společnosti truconneXion, která firmám pomáhá zjišťovat, jak zaměstnanci reálně využívají výpočetní techniku.

Během deseti let měření prokrastinace na pracovišti počet promrhaných minut každoročně stoupal. Letos se však poprvé růst zastavil na i loni naměřených 65 minutách. Do trendu prokrastinace se totiž promítá nedostatek pracovníků na trhu práce. „Lidé se očividně už více flákat nemohou. Firmy nemohou najít dostatečný počet zaměstnanců, takže pracovní týmy jsou přetížené a musí zvládnout více práce. Je tedy docela možné, že neproduktivní čas na pracovišti začne dokonce klesat," vysvětluje Martin Hnízdil.

Prokrastinaci dominuje plánování volného času

Za poslední rok se objevilo několik nových trendů. „Stoupá množství času stráveného zařizováním osobních věcí, zejména plánováním volného času, dovolených, nákupů. Lidé se snaží v práci udělat to, co doma nestihnou. Výrazně roste popularita sledování videí ze streamovacích služeb. Stálicí v zahálce jsou sociální sítě. Naopak klesá zájem o korespondenci prostřednictvím soukromého e-mailového účtu," vypočítává Martin Hnízdil, AuditPro manažer ze společnostitruconneXion.

Nejčastější mimopracovní aktivity (zdroj: AuditPro, 2019):

organizace volného času (zařizování dovolené, víkendů)

sociální sítě

on-line nákupy

přehrávání videí (různé streamovací služby)

e-mailová korespondence ze soukromého účtu



GDPR: Stažení hudby nebo softwaru monitorovat lze, obsah komunikace jen výjimečně

Monitoring zaměstnanců je možný i po startu legislativy na ochranu osobních dat (GDPR), pokud existuje oprávněný zájem. „Firmy nyní musí přemýšlet nad tím, jestli nezasahují do soukromí zaměstnanců více, než je třeba. Oprávněným zájmem zaměstnavatele zůstane například zabezpečení dat nebo kontrola využívání firemních prostředků," shrnuje říká Martin Hnízdil ze společnosti truconneXion.

V praktické rovině je tedy možné monitorovat, jaké aplikace a typy souborů zaměstnanci na počítači využívají. „Jedině monitoringem lze zabránit svévolnému stažení zavirovaného softwaru či pirátských kopií hudby a filmů, které mohou firmu kriminalizovat z pohledu autorských práv. Schopnost prokázat, jaký uživatel se dopustil například stažení nelegálního softwaru nebo hudby, je žádoucí," dodává Martin Hnízdil. Možný je rovněž monitoring využívání kancelářských aplikací či tiskáren za účelem zjištění jejich využití.

Těžko obhajitelné by ale bylo zjišťování obsahu souborů, například textových dokumentů či e-mailů. „Zde už by se jednalo o značný zásah do soukromí zaměstnanců, který z hlediska prevence není nutný. Výjimkou jsou odůvodněné kontroly, například za účelem preventivně zamezit zneužívání počítačů, o jejichž možnosti by měli být zaměstnanci informováni například firemní směrnicí," uzavírá expert na ochranu osobních údajů Martin Voborník z advokátní kanceláře Voborník, Nigrini, Kipiel.