Jágr, Hitler, Stalin. Malý mozek, pohrdá lidmi... Nálož kritiky dosáhla naprostého maxima

Jágrovi nepomohlo ani to, že ho chce prezident Miloš Zeman ocenit státním vyznamenáním 28. října 2019 medaili Za zásluhy prvního stupně. Publicista připomíná, že staří Řekové spojovali tělesnou zdatnost s etickou hodnotou a měli proto slovo „areté“, které vyjadřovalo tělesnou zdatnost i dobrost.

Dodal, že podle Platóna byla „areté“ těla neodmyslitelná od „areté“ ve smyslu mravní, občanské a jiné ctnosti, tedy neodmyslitelná od poznání co je „znalost dobra a zla“.

"V současnosti se od sportovce naopak vyžaduje, aby jeho „areté“ byla omezena především na tělesnou zdatnost a nebyla například vázaná na občanskou, politickou nebo osobní etiku. Ne náhodou se o sportu hovoří jako o „profánním náboženství“. Moderní sport se stal viditelnou stránkou ztráty sebe sama a právě díky této ztrátě mohl mnohý sportovec získat mediální označení „božský“," píše na svém blogu na aktualne.cz publicista.

Dodal, že ideálem mnohého sportovce je moderní aura sportovní dokonalosti, která zbavuje člověka zápasu o své lidství a poznání „znalosti dobra a zla“. "Sport je mystifikující podívaná, která má zakrýt političnost, v níž se tělo vzdává své jiné krásy," tvrdí.

"Muž, kterému je už 47 let jakoby poprvé v životě poznal osobní střet a poznání, v němž „areté“ sportovní zdatnosti je neodmyslitelná od „areté“ mravní a občanské. Střet, který se týká poznání toho, co je „znalost dobra a zla“. A jsou to náhle sami sportovní fanoušci, kteří strhávají masku profánního náboženství a o "božském" Jágrovi hovoří jako o velkém sportovci s malým mozečkem. Jenže Jágrova „božská“ bytost se rozčiluje a tvrdí, že „se fotí se všemi lidmi“. A tak v nějakém Photoshopu pravděpodobně už vzniká jeho selfie s Hitlerem, Stalinem nebo Pol Potem," doplnil publicista.

Podle něj se „božský“ hokejista ani ve svých 47 letech nedokáže zbavit masky profánního náboženství a chová se "stále jako bůžek povznesený nad etikou, politikou a společností." Stal se ale prý jen obětí systému.