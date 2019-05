Hasiči vyhlásili poplach: Na Tanvaldském Špičáku hoří les, zasahuje vrtulník

Požár byl hasičům nahlášen v 15:39. Původně hořelo na ploše 50 krát 50 metrů, vlivem silného větru se ale oheň rychle rozšířil. "Zasažena je plocha asi 400 krát 200 metrů," uvedla Štrauchová.

Vyhlášen byl II. stupeň poplachu, do hašení je zapojeno zhruba 70 hasičů ze 14 jednotek. Zásah komplikuje nepřístupný terén. "Je to z druhé strany než jsou sjezdovky. Je to mladý lesní porost v příkrém svahu, stromky mají na výšku šest až osm metrů," uvedla mluvčí hasičů.

Podle ní se snaží zasahující hasiči zabránit šíření požáru. "Nasazeno máme pět proudů, hasí se to z boku, aby se požár nešířil dál," dodala.

V Libereckém kraji dnes likvidovali hasiči už jeden menší požár lesa v Jestřebí na Českolipsku. Hořelo tam na ploše 50 krát 50 metrů.