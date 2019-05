Na Tanvaldském Špičáku znovu hoří les, hasiči se museli vrátit

Od rána tam znovu zasahuje pět jednotek. "Zlikvidované to stále není, obtížnost terénu je velká, takže to bude ještě chvíli trvat. Není to nic velkého, ale raději tam zůstávají a prolévají to," dodal operační. Noční déšť podle něj nebyl tak vydatný, aby oheň dohasil a ulil i skrytá ohniska, které se v noci nepodařilo odhalit.

Podle krajské mluvčí hasičů Zdenky Štrauchové byl požár v Jizerských horách na operační středisko ohlášen ve středu v 15:39, lokalizovat se ho podařilo zhruba o tři hodiny později. Původně hořelo na ploše 50krát 50 metrů, vlivem silného větru se ale oheň rychle rozšířil. Do hašení se ve středu zapojilo zhruba 70 hasičů ze 16 jednotek. Podle Štrauchové šlo o extrémně náročný zásah v terénu s převýšením 120 metrů.

Oheň zasáhl mladý lesní porost v příkrém svahu. "Stromky mají na výšku šest až osm metrů," uvedla mluvčí hasičů. Hasiči museli ve středu kvůli zakouření zasahovat v dýchací technice a vodu dopravovali k místu požáru kyvadlově, čerpací stanoviště měli u řeky Kamenice. Do likvidace požáru se ve středu zapojil i vrtulník, která vodu do bambivaku nabíral z vodní nádrže Souš. "Vrtulník provedl celkem 14 shozů," dodala Štrauchová.