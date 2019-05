Počasí drtí Česko. Katastrofa odvrácena? Vůbec ne

Odborníci přiznávají, že v Česku v posledních týdnech napršelo hodně málo. "V podstatě méně, než se očekávalo nebo prognózovalo. A určitě to pomohlo zabrzdit tu katastrofu, kterou zemědělci očekávali. Takže to zemědělské sucho částečně se zmírnilo, i když stále trvá," řekl Českému rozhlasu hydrolog Zdeňka Vacka s tím, že situaci nepomůže zlepšit ani případný další déšť.

Zemědělské sucho podle něj deště pomohly zmírnit, pokud jde ale o sucho v podzemních vodách, tam už se voda nedostane. "Bohužel je to tak, že ve vegetačním období se už k podzemním vodám tato voda nedostane. To znamená, že dalšího půl roku bude už hladina podzemních vod jen klesat," vysvětlil.

Podle ně nejde pouze o trend letošního roku. Problém se suchem přetrvává déle. "Jestliže už máme pátý nebo šestý rok sucha, tak je třeba trošku obrátit kormidlo. My tu krajinu vysušujeme od dob Marie Terezie. Za tereziánských dob tady bylo na jižní Moravě třeba kolem pěti set rybníků, dneska jich je 260. Čili ubývají rybníky. Vysušily se krajiny tím, že ta řeka se narovnala a je tam dnes třetinová délka. Takže ta řeka ani nemůže nasytit tu krajinu vodou," vysvětluje odborník.

Podle něj je třeba začít krajinu méně osušovat, aby se vychladila a aby více pršelo. V případě podzemních vod je třeba začít chránit velké zdroje, které máme a které úřady ohrožují.

Na kritickou situaci upozorňuje i Zdeněk Žalud z projektu InterSucho. "Za posledních pět let na určitých místech Česka chybí 400–500 ml vody. To je jako by třeba na jižní Moravě jeden rok vůbec nepršelo. Deficit je obrovský a je zaděláno na velké problémy," vysvětlil Rozhlasu s tím, že klíčovým obdobím je zima.

Ta poslední sice byla srážkově nadprůměrná, ale byla i teplá. V nižších polohách se proto nevytvořila sněhová pokrývka, takže nižší vrstvy zůstaly suché. I on tvrdí, že nedávné deště pomohly nasytit povrchovou vrstvu, ale žíznivá vegetace vodu nepustila do nižších vrstev, kde deficit stále trvá.