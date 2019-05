Jsou Češi obézní? U Jílkové se prolomilo tabu, padaly podivné rady, jak zhubnout

Moderátorka Jílková zahájila diskuzi dotazem na výživového poradce Matwikowa, proč vidí problém v tom, že lidé, kteří chtějí zhubnout, vynechávají tuky. Ten jí odpověděl, že lidský organismus potřebuje všechny živiny, tedy i bílkoviny, tuky atd. Musí být ale kvalitní. Když nejíme tučné, tak si způsobujeme různé nemoci. Omezit bychom měli sacharidy alespoň na 100 gramů na den. Pokud chceme držet dietu, musíme snížit sacharidy, které mají tendenci se měnit na umělý tuk, a naopak zvýšit tuky.

Profesor Fried v reakci na to konstatoval, že je zapotřebí udržovat určitou míru. Zároveň také dal za pravdu Matwikowi, protože když budeme jíst 70 % živočišného tuku, tak se nám s největší pravděpodobností bude zajídat, a navíc jej většinu z těla vyloučíme. Matwikow se ohradil, že nic o 70 % neřekl. Podle Frieda bychom se ale tímto trendem mohli brzy dostat na úroveň USA, kde spousta lidí jí tučná masa a potraviny, a výsledek je takoví, že jsou Američané jeden z nejobéznějších národů na světě. Matwikow ale u Američanů vidí problém v nadměrné konzumaci sacharidů.

Pomůže omezení sacharidů?

Richterová řekla, že Matwikow má pravdu, protože sacharidy skutečně člověku škodí. "Sacharidy nám hodně nahodí energii, ale ta pak rychle spadne," podělila se svojí zkušeností Richterová. Primářka Šrámková reagovala, že pokud chceme zhubnout, musíme dosáhnout určité energetické nerovnováhy. Menší příjem než výdej energie je nezbytný. Co se týče diet, tak žádná ideální neexistuje. V současné době se propaguje podíl cca 30 % bílkovin, což je libové maso, vejce, ryby atd. Tuků by v dietě mělo být 40 %. Musí se ale jednat o nenasycené - losos, olivový olej, ořechy.

Výživový poradce Vrána se odvolal na studie z roku 2010, v nichž se srovnávaly dvě skupiny. U jedné došlo k omezení sacharidů a u druhé tuků. Výsledky byly téměř identické. Snadnější je ale snížení sacharidů, protože díky tomu se sníží hladina hormonu grilinu vyvolávající pocit hladu. Pro upřesnění sacharidy jsou obsaženy v cukrech a přílohách - brambory a rýže. Šrámková ale vidí problém v tom, že náš mozek není na tyto diet nastavený. Umí se pouze adaptovat na šetření energií. Z tohoto důvodu se sice pacienti setkají s úspěchem a zhubnou, ale štíhlou linii si neudrží. Vrána si stál za tím, že vysazení sacharidů, tedy příloh, pečiva, ale i polotovarů se setkává s úspěchem.

Ženám nad 45 let mírná nadváha prospívá

Fried vysvětlil rozdíl mezi lidmi, kteří chtějí pouze zhubnout v létě do plavek, a těmi, kteří trpí obezitou, což je nemoc. Pouze půl milionu Čechů je skutečně obézních a zbytek si chce pouze udržet štíhlou linii, a když drží dietu, tak se setkává s úspěchem. Po jejím přerušení se vrací ke své původní váze. Jílková nesouhlasila a řekla, že se od prosince snaží shodit 3 kila, a nedaří se jí to.

Šrámková dala Friedovi za pravdu, protože pouze určitá část lidí trpí nadváhou, tedy BMI nad 28 a výše. Ostatní si pouze myslí, že musí redukovat váhu. Většina z nás se nesmířila s tím, že stárneme, a že se naše hmotnost vyvíjí. Ženám nad 45 let navíc mírná nadváha dokonce i prospívá. Dožívají se většího věku a nemají například cukrovku. Neměli bychom se tudíž nechat ovlivňovat reklamou a štíhlými modelkami.

Vajíčka na bůčku k snídani?

Jílková požádala Matwikowa, aby poradil Richterové, jak by měl vypadat její jídelníček. Snažila se, aby to bylo srozumitelnější namísto odborných expertýz, kterým většina lidí nerozumí. Matwikow Richterové doporučil dát si k snídani vajíčka na bůčku, ale nejíst k tomu chleba. Následoval smích z publika. K obědu by si Richterová měla dát kousek tučného masa se zeleninou. "Po vajíčkách na bůčku bych se pozvracela," odpověděla Matwikowi Richterová.

Fried vysvětlil, že mnoho lidí prostě skutečně trpí obezitou, a že každý je jinak nastavený co se týče pocitu sytosti atd. Nejedná se o slabou vůli. Tím, oč jako odborník, usiluje je redukce váhy u lidí, kterým způsobuje zdravotní problémy - cukrovka a vysoký tlak. Trenér hubnutí Sedláček dal Friedovi za pravdu, že některým se hubne hůř, zatímco jiným snáz. Pokud ale opravdu chceme zhubnout, musíme změnit myšlení a celkový způsob života. Nejde jenom o to držet dietu a hýbat se, ale snažit se vyhýbat stresu a přepracování.

Je potřeba celkově změnit život?

Richterová řekla, že vyrůstala v neharmonické adoptivní rodině. Když nastupovala do první třídy, byla největší a nejhubenější, a po čase zase naopak nejmenší a nejtlustší. Fried potvrdil, že obezita je důsledkem více faktorů, nikoliv pouze slabé vůle. Následovala diskuze o hranici sytosti. Sedláček následně poradil Richterové návštěvu psychologa, protože by jí jako kouč hubnutí pomoct nedokázal, jelikož vyhodnotil, že její problém vyžaduje odbornou pomoc.

Šrámková vysvětlila, že klíčem ke správnému hubnutí je přenastavení celkového myšlení a dosavadního způsobu života. Místo tatranky k odpolední kávě bychom spíš měli jít na procházku. U lidí trpících obezitou přichází v úvahu buď farmakologická léčba, případně chirurgický zásah, který se setkává s větším úspěchem. Následovala diskuze o změně návyků. Když jsme ve stresu, neměli bychom to řešit tím, že půjdeme do cukrárny. V případě depresí pomůže návštěva praktického lékaře. Milý z publika potvrdil Sedláčkova slova, že je potřeba změna myšlení. Jílková řekla, že ne všichni trenéři hubnutí jsou dostatečně kompetentní, přičemž by se nerada dotkla těch schopných, včetně Sedláčka a Milého.

Do debaty se dostalo téma sportu. Milý byl toho názoru, že lidé nemusí nutně sportovat, ale stačí jim pohyb. Richterová vysvětlila, že je pro ní namáhavé i pouhé dobíhání tramvaje. Tomu neprosívá ani fakt, že má sedavé zaměstnání (pracuje v call centru). Fried vysvětlil, že by se s pohybem mělo začínat pozvolna. Vrána také řekl, že by se po obézních lidech neměl chtít šílený výkon. Šrámková jako lékařka doporučila sport a pohybové aktivity, ale upozornila, že nemají nijaký zásadní vliv na redukci váhy, protože nepřevýší energetický příjem.

Je ketonová dieta patologická? Monotónní diety škodí

Jílková upozornila diváky, aby nevěřily různým reklamám na hubnoucí koktejly. Následně přešla k dalšímu tématu, a to takzvané "ketodietě", která je podle Matwikowa patologická. Na otázku proč odpověděl Matwikow, že nemůže být aplikovaná dlouhodobě, aniž by nezpůsobila zdravotní problémy. Fried reagoval, že monotónní diety nejsou dobré, a že člověk, který jí drží, sice zhubne, ale podlomí si zdraví. Ztratí třeba svalovou hmotu a tím pádem jej bude víc unavovat pohyb. "Zhubne sice 5 kilo, ale ve svalech," vysvětlil Fried.

Následovala diskuze o půstech a hladovkách. "Když hladovíme, spálíme glykogen, což je cukr, který je uložený v játrech a svalech. Potom přijdeme o nějaký další substrát, což většinou bývají bílkoviny," řekla Šrámková a varovala před takovým způsobem diety, protože to poškozuje zdraví, imunitu a zvyšuje riziko nádorových onemocnění. Mluvilo se také o složení potravin a hubnoucích koktejlech, které by mohly podle Frieda relativně pomoct lidem usilujícím o snížení váhy. V případě Richterové a lidí trpících obezitou by se ale jednalo o vyhozené peníze.

Jílková znovu zdůraznila, že reklamy na různé hubnoucí koktejly, které nám často doporučují dokonce i samotní lékárníci, jsou klamavé. Ke slovu se dostal zástupce České obchodní inspekce, který řekl, že lidem vyhledávajícím nejlepší způsoby hubnutí se okamžitě začnou zobrazovat reklamy na různé přípravky, včetně odkazů na neexistující odborníky a profesory. Bylo zdůrazněno, že by lidé neměli nechat zmást různými agresivními reklamami, ať už na hubnoucí přípravky, či na půjčky. Jílková vysvětlila, že by photoshop dokázal z Richterové udělat anorektičku, a oznámila téma příštího týdne, jímž bude výchova dětí.