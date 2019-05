Deštivé počasí nic nevyřešilo. Česko je bez vody

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Státní podnik Povodí Moravy eviduje i přes ochlazení a přeháňky na mnoha tocích podnormální stav. Vodu v tocích tak pomáhají dotovat vodní nádrže, které jen za duben vypustily do řek o devět milionů metrů krychlových více vody, než kolik do nich přiteklo. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí státního podniku Petr Chmelař.