Marihuanu kouří až 10 procent Čechů. Podle odborníků by se měla legalizovat

"Shodou okolností by dnes vládou měla projít národní protidrogová strategie, která ale nepočítá s tím, že by konopí mělo být samostatnou kapitolou. To je v přímém rozporu s tím, co se děje na mezinárodní scéně. Prohibiční model se ukázal jako nefunkční a měli bychom hledat nástroje, jak najít nějaký režim kontrolované dostupnosti," uvedl bývalý národní protidrogový koordinátor a expert na závislosti Jindřich Vobořil.

Jedním z možných řešení jsou podle něj takzvané Cannabis Social Cluby, které fungují ve Španělsku. "Jsou neoznačené, můžete se do nich dostat jen na doporučení, platíte členský poplatek a nic víc. Uvnitř klubů se konopí regulovaně pěstuje i užívá na základě městské vyhlášky," řekl Vobořil.

Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je konopí nejčastěji užívanou nelegální drogou. Za poslední rok ho v Česku užilo devět až deset procent lidí mezi 15 a 64 lety. Podle odhadů se ho loni spotřebovalo přes 20 tun.

Diskutující upozornili na to, že Česko bylo jednou z prvních zemí, které legalizovaly léčebné konopí, ale zároveň nedokázalo zajistit jeho dostupnost pro pacienty. Řada lidí je tak i pro účely léčby odkázána na černý trh. "Poslední studie Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti ukázala, že aspoň jednou ročně si konopí na černém trhu pro léčebné užití opatří téměř 800.000 lidí. Ti nejsou zapojeni do navázané trestné činnosti na rozdíl od problémových uživatelů například alkoholu nebo pervitinu," upozornil Vobořil.

Snadnou situaci nemají ani pěstitelé technického konopí, které má využití v mnoha oborech. "Na úrovni Evropské unie úplně chybí vůle nastavit nějakou regulaci konopí, neexistuje ani standardizovaná analytika potravinářských produktů. Přitom konopný průmysl má obrovský potenciál, ale k růstu potřebuje stabilní prostředí," uvedla Hana Gabrielová, majitelka firmy Hempoint, která produkty z konopí prodává a poskytuje i poradenství ohledně pěstování technického konopí.