Památník v Letech? Jeho podoba se bude soutěžit

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Muzeum romské kultury připravuje architektonickou soutěž na podobu památníku romského holokaustu v Letech na Písecku, kde stával za války koncentrační tábor. Vyhlásit ji chce v září, řekla dnes ČTK mluvčí muzea Lucie Horáková. Výsledky by měly být příští rok, kdy je v plánu demolice vepřína stojícího v místě. Podle Horákové by se ještě letos měly uskutečnit archeologické průzkumy. Stavba památníku by mohla začít v roce 2021.