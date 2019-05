Svědkyně v kauze ruských fotbalistů spadla v Česku z balkonu, její stav je stále vážný

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zdravotní stav svědkyně v kauze odsouzených ruských fotbalistů, Jekatěriny Bobkovové, která o víkendu zřejmě spadla z balkonu hotelu ve Špindlerově Mlýně a léčí se v královéhradecké fakultní nemocnici, je stále vážný. Kriminalisté jí proto dosud nevyslechli. Od její výpovědi si slibují, že vnese jasno, co se 10. května ve Špindlerově Mlýně stalo. Hospitalizace ženy bude spíše delší. ČTK to dnes zjistila od zástupců policie a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Instituce totožnost ženy nepotvrdily, policie jen to, že jde o občanku Ruské federace.